森林護管員甄試首日術科考驗實務能力與體能

林業及自然保育署花蓮分署舉辦森林護管員甄試，共四十二人報考、四十人符合資格預計錄取十人。(花蓮分署提供)

記者林中行／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署二十九日展開為期二天的森林護管員甄試，共四十二人報考、四十人符合資格。首日體能測試到考三十六人，其中年紀最小二十歲、最大五十九歲，平均年齡三十四歲，預計錄取十人。

花蓮分署表示，預估錄取率逾三成，其中不乏遠從台南赴考的考生，顯示護管員高薪和完善工作待遇誘人，在目前就業市場極冷冬情況下極具吸引力，各年齡層報考均相當踴躍，爭取加入森林護衛隊機會。

花蓮分署指出，森林護管員需在嚴峻的山林環境中執行巡護任務，因此，強健體能與熟練騎乘循環檔機車是必備條件，二十九日應考進行的第一階段術科測驗包含循環檔機車騎乘實作。

另外，還包括負重二十公斤跑走測驗，男考生須分別於十二分鐘，女考生十三分三十秒內完成一千五百公尺，此次女考生最佳成績為十分分三十秒、男生為八分二十三秒，共有八人未通過，其餘皆順利達標。

花蓮分署表示，術科合格者將在三十日進行第二階段筆試與口試測驗，筆試包括作文、森林及自然保育概論，測驗考生相關知識及應變能力，知識與體能兼備者才足以肩負巡護山林責任，花蓮分署將於十二月一日上午十點於分署大門口及官網公告榜單。