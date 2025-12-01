森林護管員甄試「42人搶10職缺」 錄取名單出爐

林業及自然保育署花蓮分署森林護管員甄試11月29日登場，今年共有42人報名挑戰，首日體測到考36人，年齡層從20歲到59歲。今（1日）是放榜日，恭喜10人順利錄取！

林業及自然保育署花蓮分署29日在臉書粉絲專頁發文指出，首日術科測驗項目包括循環檔機車實際騎乘，以及負重20公斤跑走1500公尺，男生須在12分鐘內完成，女生則需在13分30秒內完成。體測成績表現亮眼，女生最佳成績為10分30秒，男生最佳成績為8分23秒，共有28位考生闖關成功，取得筆試及口試資格。

第二階段筆試及口試內容涵蓋作文、森林及自然保育概論，考驗考生的知識、反應力與使命感。花蓮分署表示，知識和體力都要點滿才能當森林守護者。

115年森林護管員甄試錄取公告今天出爐，正取10人，候補3人。林業及自然保育署花蓮分署誠摯期待新血加入，一起守護台灣最美的山林。

花蓮分署指出，本次錄取的10名考生背景多元，且展現出對山林工作期待與熱情。榜首提到報考原因時一度淚目，他說，受到長期在相關領域工作的父親影響，自小便對林務工作充滿好奇；然而父親今年病逝，為了更了解父親生前所奉獻的工作內容，他先辭去外地工作返鄉，回到花蓮擔任約聘人員，實際投入相關業務。在日復一日的工作中更加確信自己的選擇，也因此加深了報考的決心。這次抱著背水一戰的自信應試，希望能以這份工作延續與父親的連結。

另外，有遠從台南來到花蓮應試的考生，雖具護理背景，但因大學期間參與社區林業計畫及後續投入東區搜救委員會訓練，所以確認要轉換跑道、投身山林工作做為自己一生職志。她說6月就開始備考，勤做考古題並每日鍛練體能，看到榜單上出現自己的名字時真的很開心，已經迫不及待要來分署報到。還有考生因熱愛野外動植物、嚮往護管員工作，曾信心滿滿應考卻鍛羽而歸不幸落榜，但她並不氣餒，本年再度挑戰，終於成功錄取。

