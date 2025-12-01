森林護管員生力軍49人 女性錄取率首度破3成

（中央社記者汪淑芬台北1日電）農業部林業及自然保育署115年森林護管員甄試今天放榜，共錄取49人，明年1月報到，其中女性16人，錄取率首度破3成，也是歷來最高，顯示守護山林行動逐漸打破性別框架。

林保署發布新聞稿表示，115年森林護管員甄試共錄取49人，明年1月5日報到，加入守護山林行列，肩負起森林保育與社區陪伴的重要使命。

林保署統計，目前森林護管員有1094人，女性是149人，占比約13%。

林保署指出，這次甄試到考185人、錄取49人，錄取率約26.49%，平均年齡34.41歲，最年長57歲，最年輕21歲。學歷分布，大學以上者32人，占錄取人數65.31%；具原住民身分者19人，占錄取人數38.78%。

廣告 廣告

值得注意的是，這次女性錄取人數16人，占32.65%，為歷年最高，錄取率也首度破3成，顯示守護山林行動打破性別框架，女力也逐漸成為堅強的後盾。

林保署表示，錄取的森林護管員背景很多元，跨及林業、護理、財務金融、美工到視覺傳達設計等領域。

林保署指出，新進的森林護管員月薪新台幣3萬3198元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬9797元，並配合軍公教員工待遇調整情形調薪，工作地點若屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬。

林保署進一步說明，執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費，同時有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等保障。（編輯：張雅淨）1141201