森林護管員錄取49名生力軍 女性錄取率首度突破三成

農業部林業及自然保育署115年森林護管員甄試共錄取49人，將自明年（115年）1月起加入守護山林行列，藉以強化第一線巡護量能，健全國土保安工作，並實踐森林保育與社區陪伴的重要使命。

林業保育署分析指出，此次甄試到考185人錄取49人，錄取率26.49％；錄取的49位新進人員，平均年齡34.41歲，最年長57歲，最年輕21歲；學歷分布方面，大學以上者32人，占錄取人數65.31％；具原住民身份者19人，占錄取人數38.78％；女性錄取人數則為16人，占32.65％，為歷年最高，顯示守護山林行動，打破性別框架，女力逐漸成為堅強後盾。另錄取人員具多元背景，跨及林業、護理、財務金融、美工到視覺傳達設計等領域，展現森林保育逐漸形成跨專業的協作體系。

林業保育署說明，甄試作業程序及規模比照國家考試，並由各出缺地區分署組成甄試委員會辦理試務工作；有興趣者只要具備高中以上學歷，不限科系，皆可報名參加甄試。這次錄取的49名人員將於明年1月5日統一報到，接受為期一個月的專業與實務訓練，未來將與資深護管員共同巡護山林，執行森林資源經營管理、保育與查緝盜伐濫墾等國土保安工作，也肩負陪伴社區、推動部落合作的任務。

林業保育署表示，由於森林保護業務推展及人力需求，林業保育署預估每年持續辦理招考，歡迎有志投入山林保育者及早準備，甄試命題大綱及歷年考古題可至林業保育署全球資訊網「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。