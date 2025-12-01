森林護衛隊喜添「森」力軍 嘉義分署錄取人員橫跨多元領域

森林護管員甄選，報名者負重跑走1500公尺，確認均有足夠體能因應執行巡護工作。（圖：嘉義分署提供）

林業及自然保育署嘉義分署甄選最新一批森林護管員，成績今（1）日揭曉。今年共有40名考生角逐8個正取名額，最後錄取男性5人、女性3人，女性錄取比例達37.5%，突破外界對男性主導護管工作的刻板印象，平均錄取年齡則為33歲。錄取者分別有森林、生態、財經、建築、化工及華語文學等不同背景，為森林守護工作注入多元新能量。

今年嘉義分署森林護管員甄試分為術科、筆試與口試三階段。術科測驗中，共有33名考生通過150c.c.機車循環檔實際騎乘考驗。接著進行最具挑戰性的負重測試，考生須背負20公斤沙包，於規定時間內完成1500公尺距離。最終有26名考生在豔陽下順利完賽，展現執行山林巡護任務所需的基本體能條件。

廣告 廣告

林業保育署嘉義分署森林護管員甄試，術科測驗基本循環檔車騎乘能力考驗。（圖：嘉義分署提供）

另外，原住民考生共有4人參加，其中來自南投泰雅族、曾任特種部隊並具高山協作經驗的劉姓考生成功錄取，顯示專業山林經驗在森林護管工作中具有重要作用。

今年榜首由國立嘉義大學森林暨自然資源學系應屆畢業生黃姓考生奪下，他平時積極投入森林研究、林業調查與測量，並為甄試刻意加強體能，負重跑出8分39秒佳績，實力備受肯定。正取人員將於 115 年 1 月 5 日報到，為守護山林生態增添新力量。（龐清廉報導）