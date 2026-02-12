森林迎新春 林保署屏東分署馬年走春攻略
記者毛莉／屏東報導
農曆馬年春節將至，農業部林業及自然保育署屏東分署整合轄管雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及旗後山保安林，推出「馬上有福」系列新春活動，邀請民眾於春節期間走入森林、親近自然，在滿滿綠意與年節喜氣中開啟活力新一年。
雙流國家森林遊樂區今年以趣味諧音打造「雙流裡有馬」尋寶活動。2月14日至2月22日，遊客只要在園區步道或吊橋尋獲「臺灣馬蘭」或「高屏馬口鱲」生物剪影吊牌，與其合照並上傳至官方臉書指定貼文，即可參加抽獎，有機會獲得 Apple Watch SE3、《阡陌之森》米蠟筆及多項精美生態周邊，共計26個幸運名額，讓新春走春增添驚喜與樂趣。
另外，墾丁國家森林遊樂區春節期間推出多項兼具文化與自然體驗的活動。2月14日至15日每日10時至12時舉辦「新春贈聯」，邀請書法家現場揮毫贈送春聯，民眾也可親自體驗書寫，為新的一年寫下祝福與願景。
此外，2月14日至22日園區同步推出互動尋寶體驗，民眾只要尋找名稱含「馬」字的植物（如港口馬兜鈴）拍照記錄，即可兌換精美小禮；參與「尋找蛛絲馬跡」活動，捕捉園區內「灶馬」剪影並上傳分享，還有機會抽中驚喜好禮，讓走春過程充滿探索樂趣。
林後四林平地森林園區也將於2月19日至20日（農曆初三、初四）在無患子森林步道舉辦「林間日和市」，作為2026年首場森林主題市集，集結手作文創與在地特色美食。民眾可在暖陽與林蔭間悠閒漫步，感受森林慢活氛圍，以自然節奏展開嶄新一年。
屏東分署表示，位於高雄旗津的旗後山擁有全臺第一座保安林。春節期間持續推出「旗實就在你身後」實境解謎活動，結合AR科技與在地歷史場域，包括高雄燈塔與旗後礮臺，遊客只需一支手機即可化身探險者，透過互動解謎認識保安林守護國土的重要意義，適合親子家庭共同參與。
除走入森林體驗自然魅力外，屏東分署亦於同合農科商務會館設置「山林製造」賣店，打造以「山林永續」為核心、串連自然與生活的選物空間。店內匯集里山動物抱枕、山鳥布偶、森林故事書及國產材文創小物等特色商品，讓民眾在選購新春禮品的同時，也以實際行動支持綠色永續消費。
屏東分署說，春節期間凡入住同合農科商務會館的旅客，至「山林製造」賣店消費、與「山林製造摩天輪」合影打卡，即贈咖啡一杯及參加抽獎贈精美禮物，邀請民眾將森林的祝福帶回家。此外，入住親子房還有食蟹獴抱枕陪伴小朋友入夢鄉喔。
林保署屏東分署提醒，轄管森林遊樂區及平地森林園區於除夕休園1天，自然步道及檜谷山莊正常開放，木育館春節期間休館。另春節期間各園區人潮較多，建議民眾出發前先做好交通旅宿規劃。各項活動詳情與抽獎辦法，請至雙流國家森林遊樂區、墾丁國家森林遊樂區及屏東分署官方臉書粉絲專頁查詢。
