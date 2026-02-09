森根遞補入選全明星賽 杜蘭特霸氣祝福：只是開端

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆隊當家球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷宣布退出2026年NBA明星賽。聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）也在今（9）日宣布，其空缺將由休士頓火箭隊的明星中鋒森根（Alperen Sengun）遞補。這也讓森根達成連續2年入選全明星的里程碑，他也將加入由約基奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成的「世界隊（World Team）」，共同對抗美國本土勢力。

休士頓火箭隊的明星中鋒森根遞補「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大進入2026年NBA明星賽。（圖／美聯社）

現年23歲的森根在生涯第5個賽季再次迎來突破。本季迄今出賽44場，繳出場均20.8分、9.4籃板，以及生涯新高6.3助攻的全面數據，同時附帶1.41抄截與1阻攻。日前他在對戰雷霆的比賽中才剛完成生涯第10次大三元，在火箭隊史紀錄中正式與傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）及哈登（James Harden）齊名。

森根的入選，讓休士頓火箭隊繼杜蘭特（Kevin Durant）後產生第2位全明星代表，火箭隊也成為本屆賽事中，少數擁有複數明星席次的5支球隊之一（其餘為湖人、活塞、金塊與尼克）。對此，隊友杜蘭特也第一時間在社群媒體上祝賀森根，並霸氣預言這只是他全明星生涯的開端，未來還有更多入選的機會。

第75屆NBA明星賽將於台灣時間2月16日清晨6點，在洛杉磯快艇主場Intuit Dome盛大舉行。本屆賽事將採用「三隊循環賽」制，由2支美國隊與1支世界隊進行4場各12分鐘的對抗賽。隨著森根這名歐陸全能長人的加入，世界隊的內線實力將提升至前所未有的層次，也為這場全球矚目的籃球盛宴增添了更多觀戰火花。



