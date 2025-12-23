森活武樹園區耍廢打造耶誕樹

西螺森活武樹園區的耶誕樹是以廢棄木棧板打造，既是裝置藝術，也是環境教育，夜幕低垂時頗浪漫。（周麗蘭攝）

西螺森活武樹園區是雲林縣環保局打造的空品淨化區，由志工定期維護，2年來吸引超過3.6萬人次參觀。迎接耶誕節，環保局與志工以西螺鎮最常見的廢棄木棧板合力創作耶誕樹，與園區毫無違和感，還成為打卡亮點。

西螺鎮是蔬菜供應地，西螺大橋附近濁水溪灘地過去常有不肖業者非法傾倒廢建材、廢木材、木棧板，森活武樹園區的耶誕樹即以廢棄木棧板為素材。

環保志工林東昇與環保局討論後，拆解木棧板、裁切、組合、重釘，由長至短交錯堆疊，精準勾勒出耶誕樹的三角錐樹形。樹幹底部運用報廢電纜木捲盤為底座，不僅穩固，且與木棧板耶誕樹相呼應，可說是「耍廢」到底。

廣告 廣告

樹頂的亮黃色的五角星，是整座藝術裝置的視覺焦點，林東昇解答，那是裁切後的廢角料再次資源回收，重組之後上漆而成，任何廢材都有用處。

環保局與志工們從樹頂向四周延伸掛起燈泡串，夜幕低垂時頗浪漫，吸引不少路過民眾打卡拍照。

環保局表示，這一棵不用塑膠、不靠採購、完全回收再利用的環保創作耶誕樹，代表對土地的一點小溫柔，是節日的裝飾，更是環境教育的行動藝術。

雲林縣環保局設的空氣品質淨化區已累積73處，種植喬木超過1萬3000株，位於西螺大橋旁「森活武樹園區」有寬闊的大草皮，自民國112年開闢以來已吸引超過3萬6000人參訪，幕後功臣是西螺七崁武術環保志工定期保養整理，台中市議會曾組團參訪。