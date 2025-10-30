森鐵眠月線為一葉蘭自然保留區不得通行 林鐵與警方執行嚴查開罰

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】阿里山林業鐵路自113年7月6日全線通車後，增開嘉義至阿里山往返的列車，常有發現民眾無視安全警示，冒險行走軌道，極易遭遇行駛中的列車或作業台車，危及自身與行車安全，也違反《鐵路法》相關規定。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵處）自113年12月至114年10月中旬，已會同嘉義縣警察局竹崎分局執行21次聯合取締，共計16名違規民眾受罰。今(30)日上午再度會同嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所，前往眠月線沼平車站至十字分道區段執行取締工作，於眠月線1.85公里發現2名遊客，違規行走鐵道進入眠月線臺灣一葉蘭自然保留區。依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。為一人一罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵處提醒前往眠月線一葉蘭自然保留區的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭的方向，再順著「塔山登山步道」指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，因路線位於台灣一葉蘭自然保留區，進入前須先至農業部林業及自然保育署網站「自然保護區域進入申請系統」(https://pa.forest.gov.tw/)申請。阿里山鐵路景色優美，但應遵守相關規定，鐵路沿線及橋梁隧道，勿走勿留勿進入，共同維護行車與旅遊安全。

圖：今日上午林鐵處人員會同嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所員警，前往眠月線沼平車站至十字分道區段執行取締工作，於眠月線1.85公里發現2名遊客，違規行走鐵道進入眠月線臺灣一葉蘭自然保留區，依據鐵路法第70條規定依法開罰。（記者吳瑞興翻攝）