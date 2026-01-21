森鐵載夢同行 嘉義市攜手雄獅為長者圓夢啟程

承載一甲子以上記憶的阿里山森林鐵路，始終是嘉義市長者生命歷程中最深刻的文化印記。為讓長者重溫熟悉的鐵道風景，嘉義市政府攜手雄獅旅行社，21日於北門車站舉辦「嘉義市關懷長者—森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」，由副市長林瑞彥出席陪同長者搭乘列車，在緩緩行進的鐵道中，再次感受阿里山林業鐵路獨有的風光與情感連結。

↑圖說：參與活動的人員在以台灣紅檜與扁柏木打造車廂的福森號前合影留念。（圖片來源：嘉義市社會處提供）

本次活動邀請社團法人嘉義市生命線協會、嘉義市老人福利機構服務對象及各社區照顧關懷據點長者共同參與，並結合橘世代生涯發展中心的銀采達人，於鹿滿車站帶來展演活動，為旅程增添溫馨互動。市府也特別感謝在地計程車行與計程車發展協會協助接送交通不便的獨居長者，讓更多長輩能安心參與，在社工與志工陪伴下，感受全方位的身心靈關懷。

林瑞彥表示，嘉義市持續推動高齡友善城市政策，這趟列車不僅是一段公益旅程，更象徵政府與民間攜手守護長者的溫暖力量。隨著台灣於2025年正式邁入超高齡社會，長者生活品質與社會參與愈顯重要，市府希望透過多元活動，減少長者孤立感，打造社區共生互助的友善環境，並感謝雄獅旅行社提供公益場次，讓獨居及亞健康長者也能圓夢出遊，感受社會的關懷與支持。

↑圖說：長者在志工人員的引導幫助下，登上以「栗背林鴝」為發想，主打生態導覽的栩悅號。（圖片來源：嘉義市社會處提供）

擁有百年歷史的阿里山林業鐵路於民國113年全面復駛，象徵森鐵邁入嶄新里程碑。本次行程結合生態主題的「栩悅號」及有「移動的美術館」美譽的「福森號」，規劃自北門站往返鹿滿站，透過沿途鐵道風景、專業導覽與在地美食，讓長者在行進的列車中感受陪伴與文化溫度，實踐高齡友善與促進社會參與的政策精神。

市府也指出，面對即將到來的超高齡社會，嘉義市將持續依循行政院《高齡社會白皮書》方向，除提供獨居長者關懷訪視與居家安全設備等服務外，也將規畫更多元的社會參與活動，鼓勵長輩走出家門、走進社區，累積人際互動與生活價值。列車緩行於神木林間，不僅見證阿里山與森鐵的美麗相遇，也映照嘉義市百年木都的深厚底蘊，為長者的人生記憶再添溫柔一頁。

