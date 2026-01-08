森間咖啡深坑廳開幕：以咖啡虹吸手沖教學認證班，打造城市慢生活儀式

圖：森間咖啡近日在新北市深坑老街「深坑廳舊址」開設實體空間。（圖／森間咖啡（深坑廳）提供）

在城市快速節奏中，如何找回一片屬於自己的寧靜？新創品牌「森間咖啡 MORI CAFÉ」以森林、慢生活與精品咖啡風味探索為核心，於2025年4月24日正式誕生，並於近日在新北市深坑老街「深坑廳舊址」開設實體空間，將品牌理念化為可觸可感的體驗場域。創辦人表示，森間咖啡不只販售咖啡，更希望成為現代人的生活風景與情緒陪伴，讓每一杯咖啡都成為走進森林的入口。

從線上到深坑老街：一杯咖啡，一段森林時光

森間咖啡的創立，源於對自然與日常療癒的渴望。品牌以「走進森林的時間」為概念，將咖啡風味與森林意象結合，推出四大主題系列：「森晨光」的花香柑橘調、「微光山丘」的堅果可可調、「星辰森林」的果乾莓果調，以及「霧隱小徑」的黑糖榛果調，讓消費者可依晨昏情境選擇，賦予飲咖啡儀式感的深度。從線上社群接單到深坑實體店落地，品牌致力於打造兼具質感與故事的消費體驗。

圖：森間咖啡深坑廳特別推出「虹吸手沖教學」課程，成為品牌服務的一大亮點。（圖／森間咖啡（深坑廳）提供）

虹吸手沖教學：不只是沖煮，更是風味探索的儀式

有別於一般咖啡店常見的義式或手沖基礎課程，森間咖啡深坑廳特別推出「虹吸手沖教學」課程，成為品牌服務的一大亮點。虹吸沖煮因其視覺表現性與對時間、溫度的細膩控制需求，被許多咖啡愛好者視為「咖啡沖煮的藝術」。森間咖啡將此技術與品牌主張的「慢生活」哲學結合，在教學中不僅傳授虹吸壺的操作技巧，更引導學員感受咖啡在不同階段釋放的香氣與風味層次，宛如一場森林風味的探索之旅。

「我們希望透過虹吸手沖教學，讓消費者親身體驗咖啡從豆子到杯中的風味演化，理解每一杯咖啡背後的時間與專注。」創辦人強調，這項服務不僅凸顯品牌在咖啡工藝上的專業，也強化其「生活儀式感」的核心價值。學員在課程中可選擇品牌四大風味系列的豆子進行沖煮，深化對產品特性的認識，並能將此技法應用於日常生活。

自家烘焙、主題包裝，打造送禮與收藏價值

森間咖啡的產品優勢建基於三大支柱：一是自家烘焙與小批量生產，確保每一批豆子風味精準而新鮮；二是獨特的「森林敘事」產品線，將抽象的情境轉化為風味描述；三是木質系文藝包裝設計，適合送禮與收藏。許多顧客回饋，品牌濾掛咖啡已成為生日、喬遷贈禮的首選，而主題咖啡豆則讓人依循早晚心情轉換，成為日常中不可或缺的陪伴。

圖：從線上社群接單到深坑實體店落地，品牌致力於打造兼具質感與故事的消費體驗。（圖／森間咖啡（深坑廳）提供）

鎖定都會質感族群，線上線下整合經營

品牌主要客群為上班族、文青族群、咖啡風味愛好者及注重生活選物質感的消費者，目前以台灣本島為主要市場，透過Instagram、Facebook與LINE官方帳號進行線上銷售與客製服務。深坑實體店「深坑廳」的開設，不僅提供產品體驗空間，也將定期舉辦虹吸手沖教學、咖啡風味品鑑等活動，深化品牌與顧客的連結。

在快速時代，堅持一份慢的講究

從品牌創立到實體落地，森間咖啡始終堅持「小量製作、品質優先」的原則，不過度追求量產，而是專注於每一杯咖啡帶來的體驗。在深坑老街的歷史氛圍襯托下，品牌彷彿一座現代城市中的森林哨站，提醒人們在繁忙中稍作停留，以一杯咖啡的時間，找回專注與安靜。

未來，森間咖啡將持續推廣虹吸手沖教學等專業課程，並深化四大風味系列的產品開發，讓品牌成為台灣精品咖啡市場中，一處兼具美學、療癒與風味深度的獨特存在。

森間咖啡（深坑廳）

聯絡電話：0989019951

地址：新北市深坑區深坑街55號

營業時間：請關注官方社群公告

社群平台：

Instagram：https://www.instagram.com/shenkeng_coffee/

FB：https://www.facebook.com/p/%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%BB%B3shenkeng-coffee-61556158855849/?locale=zh_TW

Line：https://lin.ee/14UKJVS