「森」呼吸風潮起！從體驗者變「森林療癒師」，為何成中年人的斜槓新選擇？

「森林療癒」不只是放鬆風潮，更像一場讓身心「吃法餐」的體驗。愈來愈多45歲以上中年人，從體驗者轉為療癒他人，許多人「一試成主顧」後，乾脆報考當森林療癒師。因不限學經歷，橫跨百工百業，他們多以兼職或斜槓投入；政府認證時薪達2000元，不僅肯定專業，也讓森林成為開啟第二人生的「綠色實驗室」。

近年，森林療癒成為健康促進的新興趨勢。它並非登山或郊遊，而是透過五感體驗，讓身心重新達到平衡的自然實踐。

所謂「五感體驗」，是指運用視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺，在森林中與自然連結、恢復感知。例如欣賞林木的綠意、聆聽鳥鳴與風聲、聞著泥土與樹木香氣、品嚐在地茶點，或輕觸樹皮與苔蘚，透過這些細微的感官互動，讓人逐步放鬆，回到最自然的節奏。

森林療癒如「法式饗宴」，結合感官體驗與科學實證

27歲的太平洋旅行社日本部主任曹辰，是台灣首位擁有台、日雙認證的森林療癒師。她形容，森林療癒就像一場「法式饗宴」，從啟程舒緩（湯品與前菜）、五感沉浸（主餐），到最後的獨處時光（甜點），節奏溫潤、層層遞進。

廣告 廣告

過程中，學員觸摸樹皮、聆聽風聲、赤腳踩地，學習「慢」的節奏。其中，備受歡迎的「森林調色盤」活動，讓學員拿著夾子與色卡，在林間尋找不同色彩，將注意力從煩惱轉向自然。

森林療癒中的「森林調色盤」活動，讓學員拿著夾子與色卡，在林間尋找不同色彩，將注意力從煩惱轉向自然。曹辰提供

曹辰說，「前菜」象徵啟程與舒緩，從伸展與場域介紹開始，讓身體逐漸打開感官；「主餐」則是五感沉浸與覺察，如透過「森林調色盤」讓人重新與自然連結，在專注與放鬆之間找到平衡。

森林療癒並非浪漫想像，而是建基於科學的健康促進。推動這場「綠色革命」的核心人物之一，是台大森林環境暨資源學系教授余家斌，他也是台灣森林保健學會理事長。

余家斌不僅投入研究，也親身成為森林療癒師。台灣森林保健學會的專家學者群參考各國培訓架構，協助林業及自然保育署，建立並推動台灣「森林療癒師」認證制度。

余家斌指出，根據「注意力恢復理論」（Attention Restoration Theory, ART），自然環境能有效降低壓力、提升專注力並增強免疫功能。他強調，森林療癒的本質，是防患未然的健康促進。

他與台大醫學院合作進行為期12週的實驗，透過腦波與生理指標追蹤高齡者的變化。結果顯示，森林活動能活化大腦、促進身心健康，甚至延緩失能。換言之，森林療癒不僅能放鬆身心，更是一種以自然為媒介的健康介入方式，有助提升晚年生活品質並預防疾病。

余家斌指出，台灣已邁入超高齡社會，若能善用近便的森林資源，推動森林療癒將成延緩老化與維持健康的關鍵助力。

台大森林環境暨資源學系教授余家斌不僅投入研究，也推動台灣建立「森林療癒師」認證制度。周彥妤攝

亞東紀念醫院心理健康中心主任、精神科主治醫師陳俊霖表示，森林療癒與一般郊遊或放鬆活動最大的不同，在於結合「結構設計」與「療癒意識」兩大層面。

他說，首先是活動型態改變。森林療癒多由受過專業訓練的療癒師帶領，不同於以生態知識解說為主的傳統自然旅遊，而是強調「放鬆、緩慢」的節奏。課程中常安排靜坐、品茶、創作等活動，讓參與者在運動與感官體驗之間學會慢下來，進一步探索對副交感神經的正向影響。

其次是療癒意識導入。陳俊霖指出，參與者往往帶著「我來這裡是為了被療癒」的明確目的走進森林，這種自覺狀態在心理學上稱為「療癒意識」（healing awareness）。

「當一個人知道自己正在照顧自己，注意力與覺察力就會改變，」他解釋，這就像學語言，有明確目標的人，學得更好。同樣，森林療癒中的主動覺察，能加深放鬆與專注的效果，也讓它成為一般郊遊無法取代的體驗。

陳俊霖認為，從社會心理學的角度來看，森林療癒的興起可視為「療癒經濟」的一部分，反映出當代社會中「療癒意識」的普遍上升。他認為，這股潮流代表人們開始更主動關注身心健康，試圖在高壓與過勞的生活節奏中找到平衡，對整體社會心理發展而言，是一種正向的轉變。

森林療癒遍地開花，全台八大基地成形

曹辰表示，森林療癒的形式多樣，從半天的輕體驗到5、6天的深度旅程皆有。多數活動以2至3小時為主，小團進行、約10人左右，以確保引導品質與安全。

曹辰推薦的森林療癒地點，包括台灣的惠蓀林場，以及日本群馬縣的赤城自然園、長野縣信濃町的御鹿池步道等，皆兼具自然美景與可及性。

林業及自然保育署以國家森林遊樂區為基礎，規劃出全台八處森林療癒基地，分別為宜蘭太平山、桃園東眼山、南投奧萬大、台中八仙山、嘉義阿里山、屏東雙流、台東知本與花蓮富源。

這些基地須同時具備能激發五感的自然環境，遠離噪音與污染，並確保步道與設施安全、交通便利、住宿完善，同時展現地方文化魅力，讓民眾能在安全且深度的環境中，獲得身心放鬆與修復。

台灣的惠蓀林場。蘇義傑攝

從被療癒到療癒他人，中年人尋找森林的擁抱

有趣的是，近年投入森林療癒活動的多是 45 歲以上、社會歷練豐富的中熟齡族群。

余家斌觀察，無論是參與者或成為森林療癒師的人，多屬4、50歲以上的熟齡族，尤其以退休人士為主。參與者中有心理師、職能治療師、林務局志工，也有太極拳老師與劇團工作者；他們背景多元，卻都有一個共通點：都曾被森林深深感動。

余家斌說，目前台灣已有89位認證森林療癒師，另有超過8000人報名線上課程，顯示這股「綠色風潮」正持續升溫。

曹辰也有相同觀察。她指出，參與者多半是40多歲以上族群，特別是長年照顧家庭的母親。「她們常說，自己一輩子都在付出，終於有時間為自己而走。」

她回憶，有學員在活動結束後，紅著眼眶對她說：「我好久沒有這樣靜下來，聽到自己心裡的聲音。」

曹辰認為，長期承擔家庭與工作的責任，使許多中年以上族群累積深層的心理壓力。當他們走進森林、卸下角色、敞開心房時，那份被自然擁抱的感動，往往比年輕人更為強烈。

曹辰（圖）形容，森林療癒如同讓身心沉浸於「法式饗宴」，節奏溫潤、層層遞進，活動環節都經設計巧思。曹辰提供

森林療癒師三階段養成，時薪2000元的綠色新職業

森林療癒師又有「森林裡的健身教練」之稱，不僅負責引導學員體驗自然，更肩負維護安全與促進健康的任務。

余家斌指出，成為一名合格的森林療癒師，雖無學經歷與年齡門檻，但須完成三階段訓練，包括線上與實體課程、活動實作、隨隊與帶隊實習，並通過考試與督導評核，才能正式取得認證。

課程內容涵蓋森林生態、林業文化與歷史、心理健康、預防醫學、安全救護及療癒活動設計等專業領域。完成基礎訓練後，學員可依個人興趣進修瑜伽、冥想、賞鳥等主題，逐步發展出各自的引導風格，成為能獨立帶領團體的專業療癒師。

目前，全台已有逾8000千人修過相關課程，但真正取得認證者僅約8、90十人，多為中高齡族群。有人原是心理師、職能治療師，也有退休教師、太極拳老師與劇團工作者，背景多元。根據台灣森林保健學會標準，森林療癒師帶隊時薪約新台幣2000元，顯示這份新興專業的社會價值，逐漸被看見。

森林療癒師的任務不只是「帶團」，而是引導人們在森林中「慢下來」。曹辰說，她會教學員練習腹式呼吸、北歐式健走，幫助他們放鬆並正確使用肌群，減少日常筋骨負擔。此外，希望讓人不只在森林中被療癒，而是把這份放鬆的感覺帶回都市生活。

讓森林成為全民的「綠色健身房」，健身也健心

展望未來，余家斌描繪出「綠色健身房」（Green Gym）的願景。這個概念源自歐洲，核心精神是「讓自然成為全民的健康場域」。

他期盼，未來全台各地都能設立綠色健身房，開設結合「健心」與「健身」的課程，讓人們在森林裡運動、放鬆，同時吸收衛教知識。當人們在林間為了健康而活動時，那些學到的腹式呼吸、運動方式，會更自然融入生活。

陳俊霖也認為，森林療癒與醫療體系應互為支援。他長期在臨床中推動「綠色處方箋」概念，鼓勵病患在藥物治療之外，以園藝、散步或森林體驗等方式紓壓放鬆。他表示，對焦慮患者來說，最難的是學會放鬆，而這些活動能讓人第一次真正感受到。

他指出，英國自2019年推行「社會處方箋」，由醫師依病情開立自然、藝術或運動等非藥物處方，並納入正式制度，這是台灣未來可以借鏡的方向。「我們最期待的，是森林療癒能與醫療體系並行，成為社會處方的一部分。」