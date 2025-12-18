棲息地遭攝影師破壞 瀕危「銀河蛙」消失

倫敦動物學會（Zoological Society of London）17日最新報告指出，攝影旅遊已經對稀有的銀河蛙（galaxy frog）生存帶來威脅，在棲息地遭到攝影師破後壞，銀河蛙已經消失。

銀河蛙體長僅2至3.5公分，身體有著淡藍色斑點與亮橘色花紋，生活於印度西高止山脈南部的森林中。由於棲息地被改造為種植咖啡與茶業的農田，銀河蛙已經被列為全球瀕危物種（EDGE），正面臨永遠消失的風險。

研究團隊曾於2020年初多次前往印度西高止山脈的研究地，發現7隻銀河蛙棲息於雨林中的倒木下。團隊2021年8月至2022年5月間又前往研究地，卻發現倒木已斷裂，也不見銀河蛙蹤跡。

倫敦動物學會研究員拉傑庫瑪（Rajkumar K P）表示，起初他曾懷疑倒木是被褐獴所破壞，但牠們的力氣無法翻動木頭。拉傑庫瑪事後從當地追蹤員得知，曾有許多攝影師前往該地，翻動木頭尋找銀河蛙，甚至會將銀河蛙抓起移動至背景優美處擺拍。

追蹤員更指出，這些自然攝影師在接觸青蛙時未戴手套，但青蛙是透過皮膚呼吸、且極為敏感，自然攝影師曾抓起5、6隻銀河蛙，最後有2隻銀河蛙因被攝影師長時間接觸死亡。

拉傑庫瑪透露，過去林業部門官員曾試圖禁止攝影團體前往銀河蛙的棲息地，這些團體卻透過政治人物、高等法官等更高的官員，允許他們繼續拍照。

倫敦動物學會爬行動物和兩棲動物館長塔普利（Benjamin Tapley）也表示，當他在社群媒體看到銀河蛙的照片都會感到難過，並對於照片如何拍攝、銀河蛙棲息地受到怎樣的影響擔憂。他希望人們更有道德感，讓銀河蛙數百萬年後仍可繼續生存。