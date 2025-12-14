棺木一整排！印尼洪災已1006死 村民缺藥缺糧、集體腹瀉發燒

2025年12月10日，印尼西蘇門答臘省巴東的一間清真寺，為在洪災中喪命、身份未確定的死者舉辦集體殯禮。路透社



印尼蘇門答臘島近日遭熱帶氣旋賽妮亞引發的洪災重創，根據印尼國家災害管理局，死亡人數已達1006人，另有217人失蹤、5400人受傷、120萬人離家避難。由於清理進度緩慢，衛生環境惡劣，村民大規模腹瀉、發燒、肌肉疼痛，不過災區藥物缺乏，難以治療，其他補給包括食物也青黃不接，災民溫飽都不易。

亞洲新聞頻道（CNA）報導，印尼國家災害應變總署公布至昨天（12/13）為止，洪災相關死亡人數達1006人，發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示死亡人數預計還會升高，因為仍有217人失蹤。西蘇門答臘的巴東，上週已為身分無法確定的無名屍舉行集體葬禮，整排棺木看來怵目驚心。

廣告 廣告

2025年12月3日，印尼亞齊省一名婦人站在水深及膝的家中。美聯社

印尼衛生部稍早調查，至少31間醫院、156間健康中心受洪水影響，衛生部也表示災後環境尚未恢復，許多民眾出現腹瀉、發燒、肌肉疼痛的狀況。許多災民都說環境衛生條件惡劣，但醫院被毀、藥品遭沖走或浸水，多條橋樑遭破壞，醫療人員也無法到各地施救，導致生病的災民只能病著。

2025年12月4日，印尼亞齊省在此次洪災與山崩中受災嚴重。美聯社

亞齊省的亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）居民斯里（Sri Lestari）說，當地多數的房屋都被夷平，他指著自己滿目瘡痍的家說：「你看看，這要我們怎麼修？」

2025年12月2日，印尼北蘇門答臘省，村民利用獨木橋渡過湍急河水。美聯社

亞齊塔米昂僅一間醫院還能運作，急診室最快明天（12/15）才能重啟，42歲護士努哈亞提（Nurhayati）受訪時說，由於缺乏藥品，醫院雖能運作但也幾乎癱瘓。工作人員曾試圖在大水中為新生兒搶救呼吸器，可惜失敗，她說已有1名嬰兒死亡，而身為護士，眼睜睜看著寶寶無法救治而死亡「令我非常沮喪」。

印尼政府政府上週估計，這場洪災的重建經費約需31.1億美元（約974.5億元台幣）。

2025年12月8日，印尼蘇門答臘亞齊省，大象正協助清理洪水、山崩帶入村中的木材。美聯社

2025年12月日，印尼亞齊塔米昂是重災區，一名災民抱著一隻貓咪走過泥濘之地。美聯社

2025年12月10日，印尼西蘇門答臘的清真寺，為在洪災中喪命、身份未確定的死者舉辦集體殯禮，一名參加者悲傷哭泣。路透社

2025年12月10日，印尼西蘇門答臘省的巴東，為在洪災中喪命、身份未確定的死者舉辦集體葬禮。路透社

2025年12月10日，印尼西蘇門答臘省的巴東，為在洪災中喪命、身份未確定的死者舉辦集體葬禮。路透社

更多太報報導

她曾在囚籠中跳舞！白俄反對派英雄獲釋 關她的牢房沒有馬桶

有內鬼！美軍於敘利亞遇「伊斯蘭國」襲擊3死 川普：嚴厲報復

66座亂葬崗、30萬人強迫失蹤 獨裁者垮台1年了百萬親屬仍在苦等