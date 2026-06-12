「椅子推進器」掀熱議！他見CORTIS趙雨凡「這暖舉」嘆：現在很少看到了

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一名網友感嘆，現代人到餐廳用餐，越來越少會把椅子靠攏桌子。示意圖／Pixabay、CORTIS IG

到餐廳用餐結束，不少人下意識會把椅子靠攏或拉回原位才離開，不過有網友卻感嘆，這樣的基本的動作，卻越來越少人這樣做了，貼文曝光掀起大批網友共鳴，表示從小到大都有教，直呼「這不是基本的禮貌嗎」。

用餐完靠上椅子很基本？

一名網友在Threads發文指出，近日在餐廳觀察到，越來越少人在用餐完，會把椅子靠攏再離開，感嘆「如果會這麼做的，我想這個人的為人品行一定不會太差。」

貼文發布1天狂吸百萬次瀏覽、超過5萬人按讚，以及將近2千則留言，不少人認同原PO觀點，直言「我會順手靠攏，習慣了，加上不想造成其他人不便，其實就是順手小動作，別扯什麼店員的工作」、「很多基本禮儀都消失了」、「椅子推進器」。

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一名網友感嘆，現代人到餐廳用餐，越來越少會把椅子靠攏桌子。示意圖／Pixabay

也有人說，「我活到近70，還是會有這習慣物歸定位，在我認為這是基本禮儀」、「用完餐離開座位靠攏椅子不是基本的禮貌嗎」、「我還會把桌上收整齊，讓店員好整理欸」、「看到客人離開前把椅子靠上就覺得好暖」。

一名網友則分享，與老公到IKEA用餐，竟發現對方默默開始幫忙靠攏椅子，笑稱「靠了20張椅子，我懷疑他偷打工。」

台灣囡仔趙雨凡展現台灣禮儀

也有網友貼出網路片段，畫面可見韓國人氣男團CORTIS離開餐廳時，唯獨台灣籍成員趙雨凡回過頭將椅子靠攏，才匆匆跟上隊員離場，直呼「價槓歹灣郎」。

一名網友分享Cortis台灣籍成員趙雨凡展現禮貌一幕。圖／翻攝自Threads @7snnn___

有網友列出其他「失禮」的行為，表示曾遇過上廁所時，門鎖無法順利關緊，沒想到一名陌生人沒有敲門，直接推門進來，「我覺得她很沒禮貌 」；另名網友則分享，搭高鐵時也遇到沒禮貌的乘客，不僅將吃完垃圾放在座位前方的網袋沒有拿下車，連椅背也沒有收回。

不過也有人持相反意見，認為不能以偏概全，「再邪惡的人都有可能做某些善事，何況是靠個椅子」、「我只是沒想到要靠椅子，這樣就表示我品行有問題嗎？而且下一位客人還不是一樣要拉出椅子」、「靠上不一定好，收桌很麻煩，反而還要再把椅子拉開才好收」。



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