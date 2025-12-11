植入式心臟監測器正式納入健保給付 醫：提升暈厥、心律不整診斷率

〔記者孫唯容／台北報導〕暈厥與心律不整由於發病時間不定，有時候在臨床診斷上有其困難度。臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，近日有民眾因反覆暈厥不慎摔傷就醫，雖然平時偶有心悸，不過到醫院做過幾次心電圖都查無異常。健保署今年已公告植入式心臟監測器(Insertable Cardiac Monitor, ICM)正式列入健保給付，此項措施將有助於釐清難以診斷的暈厥病因，並提高心律不整偵測效率，讓更多病患可受惠。

陳郁安說，植入式心臟監測器是一種用來記錄心律的植入式監測系統，當病患心跳有異常時，裝置會自動偵測並紀錄心律不整的心電圖；當病患感覺症狀發作時，也可啟動裝置紀錄當下的心電圖，提供醫師做進一步判讀。此監測器可與遠距監測系統連結，將異常事件資料經遠距傳輸可更快速傳遞給醫院及醫師，以利及早診斷並進行後續治療。

廣告 廣告

什麼情況適用健保給付植入式心臟監測器？

1. 反覆不明原因暈厥。

2. 高風險不明原因暈厥，使用攜帶式心電圖記錄檢查、手腕式心律紀錄檢查仍無法查明病因者。

陳郁安指出，植入式心臟監測器可在體內放置2至5年，持續記錄心臟電氣活動並自動偵測心律異常，相較於傳統24小時攜帶式心電圖檢查儀器，僅能做限短期監測；植入式心臟監測器增加捕捉間歇性心律不整的機會效果顯著。如果民眾出現反覆不明原因暈厥、或可能與心律不整相關之症狀，建議至醫院心臟內科就診，進行完整檢查評估。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

健康網》三高飲食QA一次懂 蛋白質吃錯膽固醇恐失控

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

