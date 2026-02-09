植入首例人工水晶體、曾任蔣經國御醫 「台視網膜泰斗」劉榮宏辭世享壽88歲

被譽為「台灣視網膜泰斗」、振興醫院前院長劉榮宏辭世。（圖／振興醫院）

被譽為「台灣視網膜泰斗」、振興醫院前院長劉榮宏辭世。振興醫院今透過新聞稿證實，劉榮宏於今年1月27日安詳離世，享壽88歲。院方指出，劉榮宏1938年出生於嘉義，一生奉獻眼科醫療與教學，對台灣視網膜治療發展影響深遠。此外，生前罹患糖尿病導致視網膜病變的已故前總統蔣經國，也是他的患者。

據了解，劉榮宏長年致力於視網膜疾病研究與臨床技術精進。1970年代，他兩度赴美進修，曾在哈佛大學及約翰霍普金斯等知名醫療研究機構深造，學成後將當時先進的視網膜診療技術引進台灣，大幅提升國內眼科醫療水準。

在臨床實務上，劉榮宏積極推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變的早期診斷與治療，使無數病患免於失明風險。值得一提的是，已故前總統蔣經國罹患糖尿病視網膜病變期間，也曾由劉榮宏親自診治。

在白內障治療領域，劉榮宏成功將人工水晶體引進台灣，完成國內首例人工水晶體植入手術，寫下重要里程碑，並持續改良、推廣白內障超音波乳化手術，讓更多患者受惠。同時，他亦引進亞洲第一部醫用氬氣雷射，拓展視網膜疾病的治療選項。

除臨床與研究貢獻外，劉榮宏也長期推動國際醫療交流。1998年，他榮獲美國眼科學術院最高榮譽獎牌「Honor Award」，其成就亦曾獲已故前總統李登輝表揚。

劉榮宏關懷國際醫療不平等，院長任內曾兩度率振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診，並成為台灣首位登上奧比斯眼科飛行醫院執刀的眼科醫師，足跡遍及印度、緬甸與菲律賓，兼顧手術與醫師培訓，為台灣眼科醫療寫下深具影響力的一頁。

