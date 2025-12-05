「植感桃園-青年設計實驗場」開展 張善政肯定提升青年品牌能見度





由桃園市政府青年事務局所舉辦的「植感桃園-青年設計實驗場」，5日假中原文創園區舉行開幕典禮。桃園市長張善政與會表示，本次展覽以青年設計為核心，呈現桃園青年結合植物與空間美學的創意成果，「植感桃園-青年設計實驗場」展期即日起至12月20日止，歡迎市民把握機會前往中原文創園區第11號倉展場參觀，期盼透過展覽讓綠意流入日常生活。

張善政市長在市府青年局長侯佳齡、文化局長邱正生、農業局專委胡淑芬、中壢區副區長鄭伊庭陪同中出席開幕典禮，市議員舒翠玲、彭俊豪、梁為超、銘傳大學副院長李芝瑜、助理教授王瓊芬與中原大學教授陳宣誠、助理教授郭介誠等均到場參加。



桃園市長張善政強調，「植感桃園」平臺讓市民近距離感受植物設計之美。

張善政指出，桃園擁有豐沛的青農與創意能量，「植感桃園」平臺除協助青年品牌提升能見度，也讓市民近距離感受植物設計之美。他也推薦市府一樓川堂的「植感桃園植生牆」，展出多件青農特色植栽作品，造型獨具巧思，不僅妝點室內綠意，更展現植藝與設計融合的高度創意。

張善政也於活動中頒發「植感玩家」及「綠意流入城市生活」競賽獎項，肯定青年創作者的努力。同時感謝銘傳大學副院長李芝瑜、助理教授王瓊芬與中原大學教授陳宣誠、助理教授郭介誠擔任評審，透過專業引導讓青年創意更貼近生活空間需求。

桃園市長張善政參觀「植感桃園-青年設計實驗場」。

青年局長侯佳齡表示，本次策展以「植感、職感、質感」為策展主軸，由五大在地品牌共同展售，包括「植鹿」、「隣人植栽」、「綠植工作室」、「荳荳多肉」及「芳草秘境」，作品涵蓋鹿角蕨上板、生態造景、生態瓶、多肉植物及香草苔球等多樣風格，展現植物走入居家場域、成為自然設計語彙的多元面貌。展覽地點為中原文創園區第11號倉，開放時段為每日10時至19時。

青年局表示，市府一樓同步展出「植感桃園植生牆」，展期至明（115）年4月30日止，讓市民在市政空間亦能感受青農設計帶來的綠意能量。

桃園市長張善政參觀「植感桃園-青年設計實驗場」。

