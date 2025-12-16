植感青創躍上國際舞台 高雄「阿金的便秘花園」以綠意生活拓展跨國市場

近年園藝風潮興起，愈來愈多民眾透過植栽為日常生活注入療癒與美感。位於高雄湖內區的青創品牌「阿金的便秘花園」，以創意植栽與年輕化經營風格打出知名度，在高雄市政府跨局處資源支持下，從在地園區經營出發，逐步拓展至國際展會舞台，發展成兼具生產、教育與體驗功能的綠植文化品牌，展現青年創業結合永續理念、接軌國際市場的多元可能。

↑圖說：「阿金的便秘花園」位於路竹區的生態培育基地於12月遭遇火災，青年局長林楷軒(左)特別前往慰問並致贈鳳梨酥跟彈珠汽水，祝福業者災後復原順利，生意興旺。（圖片來源：高雄市青年局提供）

廣告 廣告

高雄市政府青年局長林楷軒表示，12月1日「阿金的便秘花園」位於路竹區的培育基地發生火災，青年局第一時間透過社群表達關心，並於10日代表市府前往湖內區店面了解受損情形。此次事件所幸無人傷亡，僅部分溫室設施受損，創辦人宋致穎已投入修復作業，市府也將持續陪伴青創業者，協助品牌穩健回到營運軌道。

面對突發挑戰，宋致穎感謝市府團隊親自到訪關心，並帶領青年局人員實地參觀園區，介紹結合植栽展售、手作體驗、教育推廣與觀光機能的整體規劃。林楷軒也親自參與鹿角蕨上板流程，實際了解園區以體驗課程深化品牌價值、發展體驗經濟的經營模式。

↑圖說：在青年局參展補助輔導下，「阿金的便秘花園」創辦人宋致穎(左)得以投入更大的資源在培育、行銷方面，降低試錯成本，也有收穫更多稀有品種的研究機會。（圖片來源：高雄市青年局提供）

林楷軒指出，高市府透過跨局處政策資源，從產業培育、品牌經營到市場拓展，逐步建立完整的青創支持體系。其中青年局推動的參展補助設有國外參展項目，最高可補助10萬元，鼓勵青年品牌結合永續議題走向國際；農業局亦透過青農相關計畫，支持園區轉型與農業加值發展，「阿金的便秘花園」正是跨局處合作扶植青年創業的具體成果。

在參展補助支持下，「阿金的便秘花園」於2025年參與新加坡「亞洲水族園藝展」，將鹿角蕨等特色植栽與品牌理念帶上國際舞台，透過實體展會交流與市場對接，提升品牌能見度，也讓國際市場看見台灣青創在園藝產業的創新實力。

↑圖說：「阿金的便秘花園」在青年局海外參展補助的協助下，前往新加坡參與2025亞洲水族園藝展。（圖片來源：業者提供提供）

宋致穎自小對植物培育充滿熱情，高中時期即嘗試研究進口少見植物種子，並同步經營網路通路，從陽台種植起步，逐步發展成擁有栽培區、門市區、組培實驗室、教學教室與完整體驗動線的多功能園區。他表示，品牌不只是販售植物，而是希望打造園藝文化，透過自育種、組培到量化生產的垂直整合能力，結合年輕化風格與多元通路布局，成功跳脫傳統植栽店的經營框架。

在社群平台上，「阿金的便秘花園」也累積大量植物愛好者關注。回顧創業歷程，宋致穎坦言，初期曾被質疑植物難以發展為具規模的品牌，更不被看好能走向國際，但他選擇以專業累積與系統化生產回應質疑，「不是市場被說服，而是被成果吸引。」

他也感謝市府透過參展補助等政策，降低品牌拓展市場與進軍國際的門檻。對青創業者而言，展覽是產品驗證與市場溝通的重要場域，補助機制讓品牌能將更多資源投入產品與品牌本身，讓優質青創被世界看見。

↑圖說： 青年局局長林楷軒(右)在「阿金的便秘花園」負責人宋致穎(左)的介紹下親自體驗DIY上板的全過程，並了解鹿角蕨的結構與植物特性。（圖片來源：高雄市青年局提供）

展望未來，「阿金的便秘花園」將持續布局海外電商、國際代理、品牌聯名與海外快閃展，並規劃拓展日本、韓國、馬來西亞與印尼等市場，在國際舞台推動台灣園藝文化，讓植物成為連結世界的生活語言。青年局也補充，明年度參展補助將於近期公告，歡迎有志青年創業團隊踴躍申請。

更多品觀點報導

TPASS嘉義799、嘉嘉南999定期票開賣 12/17起預購、12/26正式上路

年末神農市集甜蜜登場 高雄首推「天使瓜」號召千人自備湯匙來吃瓜

