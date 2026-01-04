植樹愛地球抽豪華好禮 新北邀民眾為地球種下一棵樹

新北市府農業局持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，邀民眾即刻加入植樹行列為地球開啟新永續生活。 （新北農業局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府農業局持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」行動，邀民眾為自己也為地球的未來種樹，即日起至四月廿一日，只要完成植樹上傳照片至官方網站並取得植樹證書，再分享至社群，就有機會參加每月抽豪華大獎，讓永續理念轉化持續成長。

農業局指出，新北市攜手北台七縣市共同推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」植樹計畫，即日起至四月廿一日在官方植樹網站，民眾可依照自身條件申請適合的樹苗，並由單位媒合種植地點或是在家中自有土地種植。

農業局表示，為鼓勵更多人響應種樹行動，本月起至四月每月推出抽獎活動，成功種樹後，民眾可上傳自己的樹苗照片到「植樹日記」並領取「植樹證書」，接著每月把植樹照片上傳分享到個人社群，並加上為「地球種下一棵樹好運植來抽抽樂」Hashtag及標註一名好友，便可參加每月好禮抽獎；每月分別抽出Switch、吸塵器、智慧手錶及飯店住宿券等精美大獎，還有價值五千元新北幣及十份精美禮品及等你帶回家。

農業局期望透過這樣貼近日常的參與方式，讓更多民眾加入植樹行列，尤其新年將近，節日更蘊含著對未來的期待與守護，邀請民眾為地球種下四季不息的生命力，讓環境更永續美麗。

農業局長諶錫輝指出，新北市長期以「三生永續」作為城市發展的重要方向，從生產、生活到生態，持續透過政策與行動深化永續實踐；期盼透過植樹行動引導民眾迎接新一年，也為城市與環境留下長遠的祝福。更多活動可至「新北市農業局─稼日蒔光」臉書粉絲團，或「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」官網查詢。