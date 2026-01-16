植物人需要您暖心幫忙！寒流未歇愛心告急 寒士吃飽30送禮到家倒數三週經費仍缺四成

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】強烈冷氣團接連報到，全台氣溫驟降，不少民眾感受到寒風刺骨；而在社會角落，許多弱勢家庭面對物價高漲與生活壓力交織，也正默默承受著最煎熬的寒冬，為下一餐、過年該怎麼過而憂心。寒流未歇，創世基金會深刻感受到社會的愛心卻已結凍，距離即將舉辦的第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動只剩3週，創世鳳山院經費尚缺4成，疾呼各界在寒冬中伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

張簡先生108年騎車不慎撞上電線杆，導致頭顱破裂、失去意識，經緊急搶救，雖挽回生命，卻成為植物人。爸爸獨自扛起照顧重擔，學會翻身、拍背、抽痰，為了撐起家庭開銷，還得利用零碎時間打工賺錢，毫無喘息空間。過年，對家有臥床者而言，從不是團圓與期待，而是必須咬牙撐過的關卡，創世基金會在農曆年前「送禮到家」，將一份年禮與紅包親送到家，讓這些被生活消磨殆盡的家庭感受到「被記得」的溫暖。

去年天災頻仍，加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世在小額捐款銳減了5萬多筆，即便進入年底節稅與捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均金額也大幅縮水。不少捐款者表示「物價不斷上漲，荷包變薄，只能先顧好自己。」讓第一線的工作人員不禁感慨「冷的不是天氣，是心裡。」目前「寒士吃飽30」活動僅達6成，許多弱勢朋友引頸期盼的年夜飯仍無著落。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，將於2月2日起，親送至全台14,000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。活動進入最後倒數，期盼社會各界用愛加溫。若行有餘力，省下一頓大餐、撥出一小部分年終獎金，或多人合捐，認助一份年禮800元、應急紅包600元，就能為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。愛心專線：(07)790-587分機9吃飽小組。（圖╱創世基金會鳳山分院提供）