植物外泌體純化、NK外泌體腎病修復關鍵突破 台灣外泌體攜手南臺科大進軍日本

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台南報導

自2024年啟動深度合作，成功鎖定「六種植物外泌體製程」與「NK外泌體治療腎病變」兩大領域完成關鍵驗證。台灣外泌體(Taiwan Exosome Company,TEC)今(16)日宣布與南臺科技大學達成重大產學研發里程碑，研發成果將正式輸出至日本熊本KAiTA人工智慧科技園區，攜手日方團隊啟動臨床前試驗與自動化量產，加速佈局全球再生醫療市場，並由台灣外泌體執行長陳振興與南臺科技大學學術副校長王振乾見證簽署產學合作交付發表成果。

台灣外泌體營運長暨技術長林杰良表示，針對醫美與保健市場，台灣外泌體借重南臺科大在發酵工程與製程放大的深厚實力，成功突破植物細胞壁厚實、活性難以保留的技術痛點。雙方團隊針對小球藻、周氏扁藻、滸苔、植物乳酸菌、靈芝、國蘭等六種關鍵植物，開發出創新高純度分離純化技術。經系統性功效分析證實，在抗氧化、組織修復及生理機能調節上具顯著潛力，為品牌旗下保健品專利成分提供堅實科學數據，奠定商業化應用基礎。

在醫療級技術方面，針對台灣盛行率極高的腎臟病變，雙方研究團隊發現NK外泌體(NK-Exos)具備獨特免疫調節與抗發炎功能。動物實驗數據顯示，台灣外泌體的NK外泌體技術能有效抑制自體免疫反應引起的腎臟發炎，減緩腎絲球與腎小管損傷，這項突破性發現為目前缺乏特效藥的慢性腎臟病(CKD)提供了治療新曙光，也為下一階段人體臨床試驗奠定重要學術基礎。

隨著技術驗證成熟，台灣外泌體啟動「核心技術輸出」計畫，將製程參數與數據移植日本，正式進駐結合半導體與生醫產業的熊本KAiTA園區。「選擇熊本除考量鄰近台積電(JASM)的群聚效應，更看重日本《再生醫療安全確保法》的完善法規環境」 。台灣外泌體指出，已與日本豐田控股(Toyota Holdings)合資成立「日本外泌體株式會社」，未來將導入南臺科大的科研支持，在KAiTA園區建立符合GMP標準的自動化產線。

「雙方合作一年半就能達到兩大關鍵突破，是超出預期的成功，面對市場上極高的臨床需求，TEC以高標準投入外泌體的國際級醫療應用研發。」林杰良表示，對於校方建議可以將NK外泌體技術投入肺腺癌治療領域，其實肺腺癌、肺受損及慢性阻塞性肺疾病(COPD)，現行的幹細胞治療可能會抑制免疫力反應，造成更多副作用，NK細胞具有良好的組織粘合度，會審慎評估未來策略，此外包括婦女的三陰性乳癌治療，也都是規劃中的研究方向。

台灣外泌體表示，這次的成果發表不僅展現結合學界研究的深厚實力，更象徵台日合作從戰略結盟邁入技術落地新世代 。展望2034年全球外泌體百億美元商機，將持續整合台灣學界研發能量與日本製造優勢，致力打造屬於台灣再生醫療領域的「外泌體神盾」，讓台灣生技實力在國際舞台發光，成為全球外泌體產業「下一座護國神山」領航標竿。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫攝

