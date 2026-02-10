「植物性年菜」迎馬年！減碳又降16%心血管疾病風險

迎接馬年春節，國民健康署推廣「植物為主」年菜新觀念，攜手大廚推出冬蔬豆漿燉肉、堅果紫米飯、鮮菇湯等創新料理。研究指出，植物性飲食為主能降低16%心血管疾病風險，還能減少5成與食物相關的溫室氣體排放量。

台灣人普遍存在蔬果、豆類、全穀攝取不足，糖、鹽及飽和脂肪攝取過多等問題。（示意圖／Pexels）

國民健康署署長沈靜芬表示，台灣人普遍存在蔬果、豆類、全穀攝取不足，糖、鹽及飽和脂肪攝取過多等問題，而春節期間聚餐頻繁，且餐點多以高鹽、高糖、高油為主，容易增加肥胖、高血壓、心血管疾病及其他慢性病風險。

研究顯示，若能採以植物性食物為主的飲食型態，多攝取蔬果、豆類及全穀，可降低約16%的心血管疾病風險、11%的慢性心臟病風險，同時也可減少約50%與食物相關的溫室氣體排放量。

國健署建議民眾把握四大原則在家輕鬆實踐植物為主飲食。首先是添加足量蔬菜和水果，善加運用蔬菜天然的甘甜風味，無論用於熬煮湯品或作為料理調味，都能提升整體口感，不僅有助於降低油脂、糖與鹽的使用量，也能補充更多膳食纖維。透過多樣色彩的蔬果搭配擺盤，讓菜餚更顯繽紛、引人食慾，同時也能促進蔬果的攝取量。

添加足量蔬菜和水果能提升整體口感，不僅有助於降低油脂、糖與鹽的使用量，也能補充更多膳食纖維。（示意圖／Pexels）

其次是以未精製全穀雜糧取代精製主食，在年菜常見的米糕、八寶飯中以混搭或部分替換的方式，加入糙米、紫米、燕麥，或是在佛跳牆、燉肉等菜餚中增加地瓜、南瓜、芋頭等比例，既能保留年節風味，而且讓口感更為綿密柔軟，容易被長輩們接受。

第三是多使用富含植物性蛋白質的食材，不管是豆腐、豆干、豆漿、黑豆、毛豆等或是各式堅果種子都能提供人體所需的蛋白質和好的油脂，又可以減少飽和脂肪、膽固醇的攝取，很適合代替肉類用於滷、燒、燉、煮等年菜料理。第四則是選擇原型、在地少加工食品，購買年節食物時可了解食品標示內容，挑選具產銷履歷的產品。

多使用富含植物性蛋白質的食材，能提供人體所需的蛋白質和好的油脂，又可以減少飽和脂肪、膽固醇的攝取。（示意圖／Pexels）

國健署今年邀請灃食公益飲食文化教育基金會主廚林奕成以「植物為主飲食」原則設計健康年菜，與市售年菜相比，美味和澎湃度不減，但大幅增加維生素B群、維生素E、多種礦物質及膳食纖維含量，減少糖、鹽、油的使用。創新料理包括時蔬胡椒蒸雞、五行堅果紫米飯、冬蔬豆漿燉肉及鮮菇素湯等。

其中時蔬胡椒蒸雞將蔬菜及香料塞入全雞入鍋燉煮，蔬菜的鮮甜滲入雞肉中，取代額外添加鹽的調味。五行堅果紫米飯以糙米、紫米、地瓜、南瓜與毛豆取代傳統米糕，減少精製澱粉及糖鹽，同時增加膳食纖維與礦物質攝取。冬蔬豆漿燉肉以無糖豆漿燉肉，除增加植物性蛋白攝取外，更增添濃郁豆香。

國健署提醒，年節期間除注意飲食均衡與份量控制外，也別忘了搭配適度身體活動、外出走春踏青，讓健康成為新年最好的兆頭。

