植物性飲食＝護心？大型研究：「1吃素方式」增4成死亡風險

記者施春美／台北報導

植物性飲食逐漸受到歡迎，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究指出，帶來健康效益的不是單純「吃植物性食物」，而是吃到高營養品質、低脂、低糖、低鹽，且加工程度低的植物性食物。若吃高加工的植物性食品，例如洋芋片、糖果等，反而會增加心血管疾病的風險。

韋恩在其臉書表示，植物性飲食已被視為相對健康的飲食型態，尤其能降低心血管疾病風險。法國的大型世代研究進一步指出，真正帶來保護效果的，並不是單純「吃植物性食物」，而是吃到高營養品質、低脂、低糖、低鹽，且加工程度低的植物性食物。研究結果顯示，這類飲食型態者的心血管疾病風險，約比少吃優質植物性食物、且動物性食物比例較高者，低約4成。

廣告 廣告

低營養、高加工的植物性食品 反增4成心血管疾病風險

韋恩並表示，研究也提醒，並非所有植物性來源的飲食都一樣健康。食物的種類與加工程度，會大幅影響其營養與健康價值，例如精緻麵包、市售湯品、即食義大利麵料理，或附帶醬料的商業沙拉，雖是植物性食品，但因加工程度高，其心血管疾病風險，並未顯著低於以動物性食物為主的飲食型態。

研究指出，風險最高的族群，是以低營養品質、高加工的植物性食品（包括洋芋片、加糖果汁、以植物萃取物製成的汽水、巧克力糖果、含糖早餐穀片與鹹餅乾）為主的人。這類飲食型態的心血管疾病風險，約比以高營養品質、低加工植物性食物為主者，高出約4成。

研究強調，談植物性飲食，關鍵不在「植物」2字，而在於營養品質與加工程度。民眾應優先選擇營養密度高、加工程度低的植物性食物，例如新鮮、冷凍，或未額外添加油脂、鹽、糖與添加物的高品質蔬果。

更多三立新聞網報導

獨家／好市多牛肉驚現「詭異紫光」！專家揭「真實原因」：物理性反應

匿名害網路霸凌？新研究揭「恐怖關鍵」：有些人實名制更敢出手

他不菸不酒超養生！醫揪「1原因」慘罹腎臟癌：很多人都中

50歲男不菸酒、胃悶脹 「1症狀」驚覺胰臟癌末！

