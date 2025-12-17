植物聯合國，偶遇嬌客徜徉林間～高雄美濃雙溪熱帶樹木園
來到高雄美濃的~雙溪熱帶樹木園
有種相見恨晚的感覺
走一圈才1.5公里是一條老少咸宜的步道
一開始查到雙溪樹木園時
以為像是個公園而已
但仔細一查發現這裡在1935年為日本人設立的~竹頭角熱帶樹木園
引進和培育有經濟價值的樹種
光復後因鮮少進行補植
加上人為干擾較少
因此原本的熱帶樹種自行更新外
也可見台灣次生樹種逐漸進入
雖然路程不長.但是非常值得放慢腳步
好好欣賞各種熱帶的珍貴樹種喔!
停車場不大
大部分都是去旁邊的黃蝶翠谷玩水
進到樹木園健行的遊客反而比較少
一進到園區被綠油油的樹種包圍
覺得眼睛都亮了起來
連一旁的溪水也都非常清澈
看看地圖整個園區不管從右邊走還是左邊都可以
走一圈就對了
我們打算從右邊走
順便去上廁所
抵達岔路
右前方便是公廁
上完公廁後
我們就正式從這個步道口出發囉!
我們一路會上到頂的觀景草原
那邊沒有什麼展望
就是個小草皮
但是非常建議可以走到這裡
或許你會跟山羌不期而遇喔!
天才阿呆就是這麼幸運
只知道這裡有山羌
但沒想到就在觀景草原近距離看山羌覓食
建議大家可以上去碰碰運氣喔!
那在地圖上看到總長度4公里
這個4公里是包含要去到九芎林山的步道
但我們這趟沒有要到那
只想好好享受這被大樹包圍的雙溪樹木園區
正式出發吧!!!
看到階梯繼續往上走
左邊的岔路是桃花心木林
我們下山會從這裡下山走個小O
到了這裡視野寬闊了起來
抵達二號便橋
有著小溪流的瀑布
這雙溪樹木園真的處處有驚喜阿!
轉個彎都有不同的美景
繼續往上走
期待著與大樹見面
眼前好特別的樹型
上面都有樹種介紹喔!
順著階梯繼續往上
看到一旁盤根錯節的粗壯樹根
都會讓人讚嘆大自然的生命力
希望這些巨木都能在此平安的等待每位遊客的到來
讓人讚嘆和敬畏的巨木們
抵達一處休憩平台
我們沒有停留繼續往上
抵達岔路口
往左是下山的方向
我們取右繼續往觀景草原出發
就在前往觀景草原時
看到一隻山羌出來覓食
記得出發時才跟阿呆說
幸運的話會碰到山羌喔!
沒想到還讓我們遇見了
而且是非常近距離的遇見
我們遠遠的觀察牠
直到牠看見我們慢慢地往山坡移動
我們才繼續往觀景草原
抵達什麼都沒有的觀景草原
基本上就是一個腹地寬的休息區而已
在照片中倒木後方
就是往九芎林山的登山口
也可以從茶頂山那邊過去
因為九芎林山不是熱門山徑
也不是輕鬆健行的路線
還是需要做足功課或下載離線地圖再前往喔!
我們就此折返下山吧!
回到來時的岔路
跟著出口指標下山
這條也是賞鳥步道
沿路會聽到很多鳥叫聲
可惜我們對鳥沒有研究
但聽著鳥叫聲心情也跟著愉悅起來
隨著高度往下
一旁還有溪水聲陪伴著走
真的好推薦大家來走走喔!
芬多精和負離子一次到位的地方
免收門票.也沒有大量的人潮
這地方真的比預期中的好上太多了
抵達休憩區
這裡告示牌寫著眼睛閉著
聽聽看周圍有多少聲音
大家不妨也跟著做
聽聽看在這大自然的教室
你發現了多少聲音呢?
以天才當比例尺
看看這樹的板根有多大
在這裡真的只會驚喜連連
相見恨晚的雙溪熱帶樹木園阿!
我怎麼這麼晚才發現到這裡啊!
被筆直又高聳的熱帶樹種包圍
真是太幸福了
回到二號便橋 有小溪流瀑布的區域囉! 我們繼續原路下山
看到桃花心木林
我們打算走這裡再繞一小段下山
走最後的小O
三號便橋這裡還有一棵板根樹喔!
到水塔左轉下山
下來後再左轉經過森林劇場
階梯往下 便抵達入口處進來時的地圖囉! 很多人可能知道黃蝶翠谷 大部分都是去那裡玩水 但一旁的雙溪熱帶樹木園 我覺得更是不能錯過的地方 照片中看到很多階梯步道 實際上除了上觀景草原比較陡一點 其它都是很淺的階梯步道 真的非常好走 真心推薦大家不要錯過了雙溪熱帶樹木園喔!
貼心提醒~
雙溪熱帶樹木園導航可抵達
車位不多和黃蝶翠谷共用停車場
(路邊停車要自己找安全的地方)
可攜帶防蚊備用
高雄美濃雙溪熱帶樹木園
高雄市美濃區
全天開放
玩・樂 最浪漫的教養
再忙也要一起玩！
與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！
更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw
圖文作者：親子就醬玩駐站作家「天才阿呆小玩家」
