「植物藥開發強加速器平台」策略 博太生醫受關注
▲左起：博太生醫董事長徐宜生（中）、南科管理局副局長林秀貞（左）、博太生醫吳啟裕博士（右）合影。
亞太最大規模醫療科技展昨（4）日登場，國內生技新藥與醫療科技產業再度成為焦點，專注失智症與植物新藥研發的博太生醫（Botanicure）因其「植物藥開發強加速器平台」策略備受關注。此次亮相，也提供外界難得機會，一窺其最新研發進展與國際布局。
博太生醫董事長徐宜生表示：「失智症不是未來隱患，而是現在進行式。」他直指，全球每三秒新增一位失智患者是增加最快的疾病，台灣已超過 30 萬名失智症患者，若照現狀發展，至 2041 年數量將突破 50 萬人。他指出，目前市面上雖已有針對失智症的抗體新藥，但「使用門檻高、療效有限、副作用風險高、成本昂貴，且僅約 15% 的患者適用。」
因此，博太所走的植物新藥路徑，並非傳統單一靶點，而是仰賴多靶點、多機轉結合抗氧化、抗發炎、改善微血管循環與神經保護等作用機制，以期對抗失智症複雜、多元的神經退化系統性疾病。徐宜生強調；「植物新藥有望成為更安全、更有效、可長期使用、降低失智風險的早期解決方案。」
他也透露，公司除推動核心新藥開發外，更志在建立全球植物新藥平台：從源頭植物栽種（依據GACP標準）、成分穩定一致化，到臨床試驗與國際授權整合一條龍。憑藉台灣良好的農業科技資源、生技研發能量與國際專業團隊背景，博太生醫期望將這條路走成國際主流。
隨著本次醫療科技展的登場，博太生醫不只是帶來新技術展示，更是將其多年來投入植物新藥研發的心血與願景一次完整公開。
