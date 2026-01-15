植物診療師首度國考及格率55.48% 助農民精準用藥

（中央社記者高華謙台北15日電）考選部說明，民國114年首次舉辦植物診療師考試，報考1253人，到考1159人，到考率92.50%，顯示報考者積極準備。最後結果為及格643人、及格率55.48%，這些專業人才將深入第一線田間輔導農民精準用藥、安全生產，以及植物診斷治療。

考試院今天召開第14屆第53次會議，考選部以「植物診療師考試首次辦理情形」為題進行專案報告。

考選部透過新聞稿表示，在民國113年8月7日由總統公布植物診療師法後，考選部加速研擬考試規則草案，由考試院於114年4月15日訂定發布專門職業及技術人員高等考試植物診療師考試規則，並決定於114年8月16日至17日首次舉行考試。

考選部說明，植物診療師是第一線農民需要、受過嚴謹訓練、能於關鍵期迅速診斷問題並提出兼顧效益與安全的管理方案的專業人員。

考選部提到，依植物診療師法規定，領有植物診療師證書者，得執行植物有害生物鑑定報告、植物疫病蟲害診斷書、防治意見書及相關植物健康證明文件簽證業務，並得辦理下列5件事項，包括植物有害生物診斷及鑑定；植物特定有害生物監測及調查；植物有害生物綜合防治技術、藥劑與資材使用指導及推廣；植物生理障礙診斷及治療；其他法規規定由植物診療師辦理業務。

考選部指出，115年植物診療師考試預定於5月12日至21日受理報名，8月15日至16日在台北、台中、高雄3考區舉行考試；同時，應屆畢業生也可以先報名，取得「附條件暫准應試」資格，在考試前一天繳驗畢業證書，即可入場應試。（編輯：張若瑤）1150115