植物香氣安定心神！專家推薦5款助眠精油：薰衣草舒心、桔葉助眠

近期社會接連發生突發暴力事件與強烈地震，不少民眾即使未在現場，也因反覆接收影像與訊息而出現驚嚇、焦慮與睡眠困擾，常見入睡困難、半夜易醒或惡夢頻繁等情況。《優活健康網》特摘此篇專家指出，植物香氣可作為輔助放鬆的方式之一，透過嗅覺連結情緒與記憶，有助安撫緊繃神經、穩定心緒。











印茴SPA館長、芳療師陳美智，特別整理5款適合「驚嚇後安定」與「夜間助眠」的精油與純露，提供民眾在家中簡單、安全地使用，幫助身心慢慢回到平衡狀態。

5款安心助眠香氣



橙花純露： 常被視為安撫驚嚇的經典香氣，適合情緒低落、心神不寧或突發驚恐後使用，噴灑於空間或胸口，能迅速帶來平靜感。

桔葉精油： 帶有淡淡苦香，特別適合淺眠、夜醒族群，有助進入較深層的睡眠狀態。

苦橙葉精油： 適合睡前思緒停不下來、半夜醒來難再入睡者，能協助放慢腦部過度運轉。

真正薰衣草精油： 氣味溫柔包覆，如同被溫暖守護，對於緊張、缺乏安全感的夜晚尤為合適。

墨西哥沉香精油：適合因負面情緒或人際壓力影響睡眠者，能協助沉澱情緒、化解低落感受。





居家使用與安全提醒



芳療師陳美智建議，可於睡前1小時，在臥室以擴香方式使用精油約4滴，讓香氣自然鋪陳，逐步引導睡意；或將3～6滴精油滴於海鹽後泡澡10～15分鐘，放鬆身體後，避免再接觸手機螢幕。

真正薰衣草精油亦可滴1～2滴於手心，進行深呼吸10～20次，協助身心緩慢沉靜。橙花純露則可直接噴灑於臉部或緊繃部位，舒緩突如其來的不安感。

陳美智提醒，精油須正確使用：不可直接滴入水中或未稀釋塗抹於皮膚；點燭薰香應注意時間與安全；若長期失眠或情緒困擾嚴重，仍應尋求專業醫療協助。「植物香氣是陪伴與支持，而非取代治療。」

在動盪不安的時刻，這些溫柔的植物氣息，或許能成為夜裡的一盞小燈，陪伴人們慢慢安定下來，也為受影響的社會情緒帶來一份靜靜的療癒與祝福。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：植物香氣安定心神 芳療助眠陪你入夜）

