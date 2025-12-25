植田和男：通膨率正接近2% 不排除繼續升息

▲日本央行行長植田和男25日表示，日本的通膨率正穩步接近央行設定的2%目標，不排除繼續升息。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日銀（日本央行）上週剛發布最新利率決議，宣布升息1碼，基準政策利率來到0.75％，創下30年來最高水平。日本央行行長植田和男25日在一場活動演講時表示，日本的通膨率正穩步接近央行設定的2%目標，不排除繼續升息。

綜合《日本經濟新聞》、《彭博社》等財經外媒報導，植田和男表示，當前日本實際利率仍處於非常低的水平，如果經濟展望得以實現，央行將保持升息節奏，按照經濟和通膨的改善情況，持續調整利率。

廣告 廣告

植田和男認為，來自美國的經濟和關稅風險已經減弱，調整寬鬆政策將有助推動日本經濟長期增長，展現日本韌性，坦言日本經濟要重回工資和物價幾乎不變的「零常態」可能性已大幅降低。

植田和男指出，只要日本的經濟走勢符合央行展望，央行將繼續提高利率，適時調整過於寬鬆的政策立場，這不只是應對通膨的手段，亦是推動長期經濟增長的必要之舉，預期薪資和物價雙雙溫和上漲的機制很可能維持一段時間，表明日本正在鞏固其通膨良性循環。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本央行升息！上調利率至0.75%創30年最高 日圓瞬間走勢曝

日本人困惑了！機台退100日圓竟變台幣5元 背後BUG非首例

赴日要多花錢？東京擬調住宿稅 「從200日圓改抽3%」越貴付越多