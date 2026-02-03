椎間盤突出痛得無法站立 醫師微創手術改善病人生活品質

洪小姐（左二）在手術後的恢復過程中，疼痛感顯著減輕。術後即可正常站立和坐下，曾經讓她痛不欲生的坐骨神經痛已經不再困擾她。（羅東博愛醫院提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

洪小姐因從事看護工作多年，長期承受照護病人翻身的勞累，造成腰部負擔過重，導致椎間盤逐漸退化。起初的腰痛並未引起她的高度重視，然而，隨著病情惡化，疼痛逐漸蔓延至左腿，並開始出現左腳麻的情況，於是到羅東博愛醫院求診。

經過羅東博愛醫院脊椎微創中心鍾和肯醫師的詳細檢查後，洪小姐的病因是椎間盤突出，壓迫到神經，造成了嚴重的坐骨神經痛。針對這一情況，鍾醫師為她安排了微創內視鏡經椎間孔腰椎體間融合術，這是一種先進的微創脊椎手術，透過內視鏡進行，能夠在小切口下進行手術，減少對周圍肌肉、韌帶和周邊組織的損傷。

手術過程中，醫師將椎間盤移除，並在椎間隙置入支架，最後加上鋼釘來固定脊椎，從而解除對神經的壓迫。相較傳統開刀手術，微創手術的恢復期較短，且出血量少，對患者的肌肉和周邊組織破壞也更小，洪小姐在手術後的恢復過程中，疼痛感顯著減輕。術後即可正常站立和坐下，曾經讓她痛不欲生的坐骨神經痛已經不再困擾她。洪小姐順利出院，並將繼續回診進行術後追蹤和復原。

鍾醫師提醒，椎間盤突出症狀不僅限於中高齡者，長期姿勢不良、搬重物或久坐的人群亦容易發生，若發現自己出現持續背痛，並且延伸至腿部麻、痛、酸，甚至無力等症狀，應儘早就醫，進行詳細的醫療評估。對於輕度椎間盤突出，保守治療如復健或藥物可以有效改善症狀，但具體治療方式仍需依患者病情和醫師建議進行評估，避免延誤治療。