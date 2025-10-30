椎間盤突出被質疑閃兵 蔣萬安澄清「每次選舉都被公開檢驗」

台北市長蔣萬安今年5月在議會答詢「閃兵」質疑時強調，一切依法依規定，「每次選舉都被公開檢驗」。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕知名藝人偽造病歷閃避兵役，讓台北市長蔣萬安2003年因體檢判定「腰椎間盤突出」改服補充兵14天一事又被關注。前國大代表黃澎孝臉書貼文指出，蔣萬安「腰椎間盤突出」，卻在留美期間從事騎腳踏車登山這種需要腰力和腳力的激烈運動，年過40還能夠在籃球場上馳騁，質疑他的病歷。蔣萬安今年5月在議會答覆台北市議員洪婉臻對「閃兵」的質詢時強調，一切依法依規定，「每次選舉都被公開檢驗，也被談論過很多次」。

廣告 廣告

從王大陸爆發閃兵案後，藝人陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等也被查出，甚至日前檢警直接拘提知名藝人修杰楷、陳柏霖和坤達等人，酷愛運動的蔣萬安當年因「腰椎間盤突出」免役的問題受到質疑，甚至國防部也要加速檢討並頒布新的役男體位標準。

黃澎孝今(30日)在臉書貼文指出，在修杰楷、陳柏霖和坤達等人被拘提後，Energy前成員唐振剛也因多年前以偽造「高血壓」病歷閃避兵役而主動前往新北地檢署自首。「蔣萬安心安嗎？」蔣萬安2003年在成功嶺服役時，因體檢判定「腰椎間盤突出」而改服補充兵14天，在獲得「服役證明」後，光榮解除「役男境管」出國。

黃澎孝說，蔣萬安在自傳《台北．萬安》自述中說，在美國加入「登山車隊，在休假期間騎遍各種刺激路線，當然摔車是一定的」，質疑騎腳踏車登山是多麼需要腰力和腳力的激烈運動，豈是「腰椎間盤突出」以致不能當兵的患者所能從事的刺激運動？且作為「腰椎間盤突出」的老病號，蔣萬安年過40，還能夠在籃球場上馳騁自如，健步如飛。

黃澎孝認為，「事出反常必有妖」，質疑讓蔣萬安爽當14天補充兵的「腰椎間盤突出」病歷會沒有問題嗎？面對因偽造病歷閃兵而被刑事拘提的知名藝人，滿臉豆花狼狽不堪之際，一直直挺著腰桿、高高在上的蔣萬安能夠心安乎？

蔣萬安今年5月在議會答覆洪婉臻對「閃兵」的質詢時強調，一切依法依規定，「每次選舉都被公開檢驗，也被談論過很多次」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

質疑蔣萬安「閃兵」 黃澎孝曝：免役後去美國騎腳踏車登山

中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議

罷團挺2026迎戰蔣萬安 沈伯洋曝現階段「最重要工作」

