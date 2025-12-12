椎間盤突出「天冷更痛」？ 專科醫曝關鍵：除了保暖「這地方」更要強化

冬天腰背痛加劇，多因寒冷刺激關節與肌肉發炎。醫師建議加強核心肌力，減少脊椎負擔。腰酸背痛示意圖。圖片取自於pexels



冬季氣溫驟降，不少腰椎間盤突出患者發現疼痛加劇。長庚醫院脊椎骨科主任蔡宗廷表示，這不只是年紀大的人才會遇到的問題，寒冷容易刺激關節、神經和肌肉，引發發炎，因此腰背痛在冬天特別明顯，提醒民眾務必注意保暖。

蔡宗廷指出，椎間盤突出分為急性與慢性兩種。急性椎間盤突出通常突然出現下背痛，並可能伴隨坐骨神經痛；慢性則多與退化有關，如骨刺形成，也會造成下背痛與神經痛。由於頸椎和腰椎是脊椎活動度最大的部位，因此最容易發生椎間盤突出。

神經痛不同關節痛 會從臀部延伸到小腿

蔡宗廷指出，急性椎間盤突出常見於年輕人，特別是因不當動作或運動傷害造成，例如運動員（舉重、健身）或因搬重物姿勢不正確的上班族，慢性椎間盤突出則主要因退化（如骨刺）引起，常見於年長者，與年紀有關係。

至於如何分辨關節痛和神經痛，蔡宗廷建議觀察疼痛範圍，關節痛通常侷限在關節本身，而神經痛會沿著神經路徑延伸，例如腰椎問題可能從臀部一路痛到大腿、小腿，範圍較大。

遇到腰背痛，先改善症狀最重要，包括藥物控制疼痛、多休息、避免誘發疼痛的動作，再搭配熱敷或復健治療，如熱療、電療或牽引。蔡宗廷提醒，急性拉傷或發炎，如運動員剛投完球，應先冰敷以抑制發炎，若要促進血液循環、幫助後續恢復時則使用熱敷；年長者因天氣冷引發的疼痛多為慢性發炎，通常建議直接熱敷。

訓練腹肌核心肌群 可增強脊椎穩定

他也強調，椎間盤突出與核心肌群力量密切相關。訓練腹肌、背肌、腹斜肌等核心肌群，可以增加脊椎穩定性，降低受傷風險。肌少症患者或背肌無力的人，因無法支撐身體重心，更容易出現腰痠背痛。長期姿勢不良也會讓肌肉疲勞，讓椎間盤受損風險增加，甚至可能引發退化性脊椎側彎。

近期天氣驟變，蔡宗廷也提醒，提醒天氣冷或溫差大是誘發疼痛的關鍵因素，特別是年長者應注意保暖，避免因突然變冷造成肌肉收縮與發炎。

