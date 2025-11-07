椎間盤突出「年輕病例增3成」 騎車竟比滑手機更傷？！

現代人長時間使用3C產品，久坐或姿勢不良導致椎間盤突出的門診病例明顯增加。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出，椎間盤突出壓迫神經不再是老年人的專屬疾病，年輕族群就診人數較10年前增加約2至3成。

一名23歲男子騎重機環島8天後，右腳尖無法抬高，走路時感到右腳乏力。 （示意圖／Pixabay）

武俊傑主任提醒，民眾應避免長時間維持同一姿勢，建議每30分鐘進行30秒的腰椎伸展運動。平時也可從事強化腰部核心肌群的運動，如瑜珈中的棒式運動，這是簡單又有效的日常保健方式。

北市聯醫分享一名23歲林姓男子的案例，他騎重機環島8天後，返家發現右腳尖無法抬高，走路時感到右腳乏力，但並無腰痠背痛現象。經檢查後發現，該名年輕人每日長時間騎乘重機且身體前傾，姿勢比一般民眾滑手機姿勢更為不良。

平時可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，是一種簡單又有效的日常保健方式。（圖／北市聯醫）

醫療團隊為林先生立即執行腰椎牽引治療，初期配合口服類固醇及非類固醇抗炎藥（俗稱消炎藥）與肌肉鬆弛劑藥物治療。經過兩個多月的密集治療後，症狀明顯改善，右腳力量幾乎恢復正常。

