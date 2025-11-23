椬梧滯洪池健走登場 多元文化與在地產業展現口湖新魅力

▲健走活動由口湖鄉公所主辦，鄉長李龍飛、代表會主席王溪邊、副主席蘇慶瑋及副縣長謝淑亞均出席，共同推動地方健康與觀光能量。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣口湖鄉「口湖健走—一步步口福」活動23日上午在椬梧滯洪池舉行，吸引眾多民眾在秋日晴空下參與。活動由口湖鄉公所主辦，鄉長李龍飛、代表會主席王溪邊、副主席蘇慶瑋及副縣長謝淑亞均出席，共同推動地方健康與觀光能量。

活動自7時開始報到，文光國小以戰鼓表演揭開序幕，口湖鄉婦女會緊接帶來暖身操。8時整鳴槍後，參與者沿椬梧滯洪池環湖步道健走，欣賞水岸倒影、綠地景緻與周邊生態，體驗兼具休憩與防洪功能的滯洪池空間。

活動後半段安排舞台節目，包括口湖太鼓班、樂團演出、趣味競賽、新住民舞蹈等，各項節目展現區域文化與多元社群的特色。現場另設置小農市集、親子遊戲區及集章活動，提供民眾從運動到休憩的完整參與體驗。

鄉長李龍飛指出，口湖擁有自然環境及農漁產業特色，近年致力將產業與觀光整合，使更多遊客認識地方文化。今年口湖在雲林「10大按讚景點」中取得三席，包括金湖休閒農業區、椬梧滯洪池與成龍濕地，展現口湖觀光量能逐漸提升。三個景點分別具有濕地生態、湖畔景觀與環境教育價值，是推動永續旅遊的重要據點。

副縣長謝淑亞強調，健走是一項適合各年齡層的輕鬆運動，能在無壓力的情境下欣賞家鄉風光。她表示，雲林為台灣重要農漁產地，「來海口一定要帶保冰袋」已成民眾採買在地漁產的習慣，也鼓勵遊客支持地方產業。