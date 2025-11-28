楊丞琳偕李榮浩「捐100萬人民幣」助香港宏福苑大火受災戶！ 社群發聲：天佑香港
香港大埔宏福苑26日爆發大火，目前已造成128人罹難，有200人狀況未知，讓港人陷入沉痛的巨大哀傷，原訂舉辦的MAMA頒獎典禮，也取消紅毯，並禁止藝人尖叫。楊丞琳跟李榮浩夫妻，也在28日以個人名義捐出100萬人民幣（約台幣445萬元），支援救災行動跟受災居民的安置。
根據「中華慈善總會」的微博，楊丞琳跟李榮浩夫透過中華慈善總會捐款100萬人民幣，並表示「危難時刻，我們與香港同胞守望相助，同心同行。」希望能協助受災戶度過難關，網友們也對於兩人伸出援手致謝，楊丞琳在也社群平台轉發，並寫下「天佑香港」。
香港大埔宏福苑的五級惡火，28日早上大致受到控制，是香港開埠以來死傷最嚴重的火災。而正在舉行的MAMA頒獎典禮，除了取消紅毯外，現場也避免任何跟火花相關的服裝、歌曲，更禁止施放煙火，原訂要出席的周潤發、楊紫瓊也宣布取消，以示對死傷者的哀悼。
