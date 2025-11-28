楊丞琳出手了！跟李榮浩捐100萬人民幣 幫助香港大火災民：共度難關

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港大埔宏福苑日前發生五級特大火警，已經造成至少94條寶貴的生命逝去、數百人失聯，沉痛氛圍籠罩全香港。然而，女星楊丞琳不只是在IG中發聲哀悼，更身體力行與老公李榮浩一起捐助100萬人民幣幫助香港。

楊丞琳今（28日）先是透過微博工作室轉發「中華慈善總會」的貼文，內容提到楊丞琳跟李榮浩捐出善款100萬人民幣（約443萬台幣），幫助香港大火的災民，此筆費用將會被用來協助受災人民的家園重建以及安置工作。

而楊丞琳也喊話表示「攜手相助、共度難關」，期許災民可以早日重建家園，楊丞琳的暖心舉動很快獲得網友關注，紛紛留言表示「天佑香港」、「姐和姐夫都是特別好的人」。

楊丞琳跟李榮浩捐款100萬人民幣。（圖／翻攝自IG）

