楊丞琳出道25周年初衷沒改變 喊話「想念台灣的歌迷」

楊丞琳迎來出道25周年，她總結「等於是大家看著我長大的」，今年她推出新專輯《有且》，也將展開全新巡演「房間裡的大象」，她表示：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」

挑戰對於楊丞琳而言是常態，她認為自己比較沒辦法一直去做重複事情，正是這種「勇敢跳出舒適圈」的本能，驅使她在出道25年後，依然不斷創造「第一次」，在音樂與戲劇領域呈現多變的樣貌。

隨著新專輯推出，楊丞琳宣布全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動，這次巡演與上次僅相隔約半年，是新專輯與演唱會同步進行的延伸計畫。對於演唱會曲目編排，她笑說這是一個「幸福的煩惱」，從剛出道時曲庫不夠，到如今第五輪巡演面臨「歌曲太多不知如何篩選」的窘境，她需要考慮觀眾想聽的經典，也想通過視覺呈現新專輯的歌。

對於巡演城市規畫，除了已經宣布的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等也在籌備當中，楊丞琳表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣，台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷，上一次見面已經是兩年前了，不想讓大家等太久。」她透露新巡演會有互動環節，並提醒大家：「不能保持著上一次巡演的氛圍跟方向，去看現在這場演唱會。」暗示將帶來全新的體驗。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導