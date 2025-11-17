楊丞琳出道25周年初衷沒改變 喊話「想念台灣的歌迷」
楊丞琳迎來出道25周年，她總結「等於是大家看著我長大的」，今年她推出新專輯《有且》，也將展開全新巡演「房間裡的大象」，她表示：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」
挑戰對於楊丞琳而言是常態，她認為自己比較沒辦法一直去做重複事情，正是這種「勇敢跳出舒適圈」的本能，驅使她在出道25年後，依然不斷創造「第一次」，在音樂與戲劇領域呈現多變的樣貌。
隨著新專輯推出，楊丞琳宣布全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動，這次巡演與上次僅相隔約半年，是新專輯與演唱會同步進行的延伸計畫。對於演唱會曲目編排，她笑說這是一個「幸福的煩惱」，從剛出道時曲庫不夠，到如今第五輪巡演面臨「歌曲太多不知如何篩選」的窘境，她需要考慮觀眾想聽的經典，也想通過視覺呈現新專輯的歌。
對於巡演城市規畫，除了已經宣布的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等也在籌備當中，楊丞琳表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣，台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷，上一次見面已經是兩年前了，不想讓大家等太久。」她透露新巡演會有互動環節，並提醒大家：「不能保持著上一次巡演的氛圍跟方向，去看現在這場演唱會。」暗示將帶來全新的體驗。
其他人也在看
恐怖診所！他以為走進「生化實驗室」血跡都乾了 醫生氣噗噗回應
一名網友日前帶父親到一間診所回診抽血，這是他第一次走進這間診所，第一秒就感覺來到「生化實驗室」，抽血的檯子上，還有乾掉的血跡，整個環境髒亂不堪，診間的器材鐵盤上還有吃到一半的花生米，讓這名網友相當詫異，於是拍下照片PO網。診所的醫生得知之後相當生氣，為自己抱不平，說民眾不爽的話可以去大醫院啊！鏡報 ・ 1 天前
婚禮倒數一小時變命案！她遭未婚夫鐵棍猛擊頭部身亡 只因爭吵婚服與金錢
根據《印度快報》（The Indian Express）與《新德里電視台新聞網》（NDTV）的報導，命案地點位於普拉布達斯湖區（Prabhudas Lake）附近的特克里圓環（Tekri Chowk）一帶。警方指出，當日上午，巴拉亞前往索妮娘家，與她因婚禮服飾（傳統沙麗）與金錢問題發生爭執，爭吵升級後...CTWANT ・ 14 小時前
梁靜茹突問「我只能唱情歌嗎」 上海開唱創出道紀錄
梁靜茹推出全新巡演「Bset，茹果我不唱情歌」，15日在上海虹口足球場起跑，兩場吸引超過五萬名歌迷，這是她首次挑戰戶外場館，她透露自己提早兩天進場，看舞台從一片空到建造起來，「羨慕很多人已經辦過了，這次是自己的主場，我很感恩，沒想過有這麼滿的歌迷朋友，台上看下去感覺真的像美麗的銀河。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
生日沒花沒驚喜！男友準備「鹽酥雞＋永和豆漿」 妹子氣炸怒分手
許多人生日時可能會好好慶祝一番，紀念難得的一刻。一位女子表示，先前直男男友生日時，她好好規劃送了遊戲機、吃高級餐廳，近日換她過生日，事先和男友敲定慶祝日期，沒想到當天好好梳妝後，男友竟帶她去吃鹽酥雞、永和豆漿，沒有安排任何餐廳或是花束等驚喜，隔天還說「我要睡到自然醒啊」，讓女子直呼自己根本像是小丑、決定直接分手，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 17 小時前
向太突曝改遺囑！「喊二代沒資格躺平」 遭酸：就不想給郭碧婷
向太突曝改遺囑！「喊二代沒資格躺平」 遭酸：就不想給郭碧婷EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
孕婦不能吃薑母鴨、羊肉爐？醫警告「這成分」害胎兒：沒有任何安全劑量
隨著冬季即將到來，天氣慢慢降溫，許多民眾也開始邁入享用火鍋、羊肉爐、薑母鴨的行列，但也有民眾好奇，孕婦到底可不可以吃薑母鴨和羊肉爐。對此，婦產科醫師蘇怡寧直言，這類禁忌並不是羊肉、鴨肉或是薑的問題，真正的關鍵其實是這些料理裡的「酒精」。鏡報 ・ 4 小時前
男友「看直播開擼」OK嗎？赤鬼伯伯親自回應了
娛樂中心／李汶臻報導正妹Twitch實況主「赤鬼伯伯」直播風格大膽且開放，深受大票男性喜愛。她近日因直播帳號遭男實況主Joey Kaotyk誤用開台傳出緋聞。赤鬼伯伯事後否認兩人是情侶關係，但也鬆口認了「有男友」，更加碼自爆「沒在用套套」，讓聊天室瞬間炸鍋。話題延燒之際，赤鬼伯伯過去被問到男友「看直播開擼」相關話題的影片也被翻出，本人當下超真實的反應再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
17歲少女疑「當普丁情婦」！多次進出官邸 拿4千萬豪宅當分手費
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）據傳有多名情婦，近日有外媒報導，有一名17歲的少女經常秘密出入普丁的住所，而且在兩人分手後，這名少女還獲得價值100萬英鎊（換算約新台幣4000萬元）的豪宅當分手禮。鏡報 ・ 20 小時前
台灣遊客遭罵「滾吧」！義大利披薩店老闆不爽點太少PO網公審，道歉影片掀論戰
台灣遊客遭罵「滾吧」！義大利披薩店老闆不爽點太少PO網公審，道歉影片掀論戰造咖 ・ 1 天前
16台人吃5披薩遭公審！義市長發聲：將與台灣代表會談
國際中心／楊佩怡報導日前一群台灣遊客前往義大利遊玩，在一間披薩店享用晚餐時，16人共點了5個披薩，該店老闆疑似因覺得「點太少」，因此拍成影片並發佈到網路上公審。影片曝光後引發台灣網友，湧入該店家的Google評論留負評，披薩店老闆最終將當事影片下架，更拍片道歉；然而他卻在道歉影片中大喊「我愛中國、我愛台灣」，再次引起網友不滿。對此，該店所在地的市長德羅索（Claudio Del Rosso）緊急出面道歉，並表示下週將邀請台灣駐義外交代表會晤，重申該市的好客精神。民視 ・ 14 小時前
易烊千璽奪金雞影帝！後台被問戀愛問題「大翻白眼」 現場尷尬反應曝光
第38屆中國電影金雞獎在昨（15）日晚間落幕，22歲的易烊千璽憑藉《小小的我》中「劉春和」一角，奪下最佳男主角，成為00後首位金雞影帝。不過比起正經感言，他在後台的「翻白眼名場面」更登上微博熱搜。典禮安排互寫問題、盲抽作答的「砸金蛋」環節，他抽到邵藝輝出的提問：「最近想不想談戀愛？」問題一念完，旁邊的宋佳笑到不行，易烊千璽則直接愣住，無奈笑笑並翻了白眼，讓全場爆笑。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
新北市長選戰熱了！劉和然、蘇巧慧出席中醫嘉年華齊喊傳承
中醫嘉年華今（16）日在新北市板橋第一體育場前廣場舉行，邀請多位政界人士參與，包括新北市副市長劉和然、國民黨立委葉元之、民進黨立委蘇巧慧、衛福部次長莊人祥等人。可能參選新北市長的劉和然與蘇巧慧異口同聲喊傳承。中天新聞網 ・ 20 小時前
懷孕還跑3場馬拉松！黃沐妍被醫師「1句話」點醒 決定「帶著寶寶一起衝」
「小豬」黃沐妍近日喜事連連，不僅宣布 10 月中已與老公登記結婚，13 日更公開懷孕好消息。讓人驚訝的是，她在不知情的情況下，竟帶著肚中寶寶跑完柏林、芝加哥與紐約三場世界馬拉松。她坦言，得知懷孕當下百感交集，第一時間就向醫師諮詢是否該取消後續行程，沒想到醫師的一句話：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」讓她瞬間愣住，也成為她做出決定的關鍵。鏡報 ・ 4 小時前
原定返國未入境！ 陸美女網紅「柬埔寨失聯48小時」男友也失蹤
綜合陸媒報導，橙子姐姐11月初前往柬埔寨探望男友，她也在社群平台多次透露返國日期。橙子姐姐的家人表示，她失蹤前表現正常，與親友之間也未有矛盾。不過，橙子姐姐卻在12日突然失聯，手機也關機，她的男友「龍哥」的電話也轉為停機。據了解，橙子姐姐男友「龍哥」自稱在西...CTWANT ・ 20 小時前
臭豆腐像腋下的味道！「核彈芭比」約會戰袍亮相 張立東快撐不住
擁有「核彈芭比」美名的韓籍啦啦隊成員金賢姈，近日受邀登上張立東的YouTube節目《東的衣褲優》，也是她來台後首次登上台灣的綜藝節目，一出場便以招牌甜笑和滿滿能量擄獲現場所有人。從自我介紹開始就展現節奏明快的綜藝感，與張立東的互動自然又流暢，完全沒有初登節目的生澀，甚至火力全開到讓工作人員笑稱「她天生就是綜藝咖」。中時新聞網 ・ 1 天前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 3 小時前
薔薔嗆走鐘獎：越辦越小 正面全透視⋯辣露黑色丁字褲
薔薔15日盛裝出席走鐘獎，正面除了全透視，只有兩片紗遮住胸前，一路開深V到肚臍，馬甲線一覽無遺，背面的部分只有兩條線，下身也是透視的紗裙，露出黑色丁字褲，「誠意十足」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
夜裡打呼聲像蒸氣火車！太太半夜驚醒搖人，他「每小時窒息60次」…睡眠呼吸中止症：恐增20%罹癌率
多數鼻塞與打呼問題源於鼻中膈彎曲和下鼻甲肥厚。然而，部分民眾則是因中鼻甲肥大，或過敏性息肉長在篩竇與中下鼻甲交接處，導致水腫性黏膜病變。耳鼻喉科醫師指出，這兩種屬於複雜性阻塞型呼吸道病變，無法透過一般的鼻中膈矯正手術解決。必須採用進階手術擴充鼻腔上下空間，才能改善呼吸道阻塞問題，進而緩解睡眠呼吸中止症。幸福熟齡 ・ 1 小時前
宋祖德驚爆「螢幕前不是李連杰」！指「被替身代替」 全網炸鍋瘋找破綻
「功夫皇帝」李連杰再掀輿論風暴！先前網路瘋傳他「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，還與「于朦朧案」扯上關聯，澄清影片曝光後更遭部分網友放大畫面「抓包疑點」。現在中國知名娛樂評論家宋祖德發文質疑現在出現在螢光幕前的不是李連杰而是替身。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 天前