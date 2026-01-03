楊丞琳出道25周年圓夢開跨年演唱會！ 忙到爆瘦4公斤

記者林政平報導／楊丞琳帶著新巡演「房間裡的大象」在12月31日跨年夜首度登場，體驗，並把 39首金曲交織成一場與內心「大象」共舞的音樂告白，她開心表示：「首場就要有倒數的意義！大家可以一起從 12 月 31 日唱到 1 月 1 日，這會是一段很難忘的記憶，也會成為這次巡演最好的開始。」

為了帶給每場買票入場的歌迷不同驚喜，寵粉的楊丞琳更加入〈城市限定曲〉及點歌橋段當作新年禮物送給歌迷；此次在南昌場上，楊丞琳特別挑選了蘇打綠的〈當我們一起走過〉，成為此次跨年首場歌迷的專屬記憶。其中點歌橋段部分，原本只限定唱一首，在唱了〈理想情人〉之後，楊丞琳寵粉無極限，現場又多唱了〈掛失的青春〉、新專輯中的〈在意你〉以及從沒在演唱會上演唱的情歌〈重新認識我〉。

廣告 廣告

值得一提的是，兼任演唱會總策劃的她從節目內容、歌單、表演形式皆親力親為與團隊參與討論，並從三個月前就開始進入彩排的她克服術後復健的辛苦及休養期間的發胖但又不能運動，所以開演前幾週進行積極飲控及運動，截至開演前三天，她自曝已經瘦了四公斤，更笑說：「我每次看到工作人員吃雞排一些美食，都只能用『聞』的，聞香止飢！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導