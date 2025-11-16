楊丞琳出道25周年「初衷從沒改變」 突告白：非常想念台灣歌迷

楊丞琳正式踏入出道25周年的重要里程碑。索尼音樂提供



楊丞琳從16歲青澀少女蛻變到如今41歲的全能藝人，正式踏入出道25周年的重要里程碑，對於全新巡迴演唱會「房間裡的大象」城市規劃，除已官宣的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等也在籌備當中，她透露：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣，台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷，上1次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」

挑戰對於楊丞琳來說是常態，「我可能比較不是那種有辦法一直去做重複事情的人」。也正是這種「勇敢跳出舒適圈」的本能，驅使她依然不斷創造「第一次」，在25周年前夕推出《有且》專輯，對她而言更意義非凡，她坦言曾經歷矛盾與自我懷疑，但最終將這些內化，「不管我們的職業是什麼，我是不是站在舞台上的人，每個人都應該理解到，我們生存在這世上，就是有且僅有的存在。」

談到「房間裡的大象」巡演即將啟動，楊丞琳透露這與剛結束的上次巡演僅相隔約半年，是新專輯與演唱會同步進行的計劃性延伸，關於歌迷關心的曲目編排，她笑說這是一個「幸福的煩惱」，從剛出道時曲庫不夠，到如今第5輪巡演面臨「歌曲太多不知如何篩選」的窘境，她努力找到最佳平衡。

雖然不喜歡劇透，但楊丞琳仍小小透露新巡演會有互動環節，並且提醒大家：「不能保持著上1次巡演的氛圍跟方向去看現在這場演唱會。」暗示將帶來全然一新的體驗。

最後在出道25周年的特別時刻，楊丞琳向歌迷深情告白，她深知許多人從學生時代陪伴她至今，「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的」。誓言絕不辜負大家的支持。

