楊丞琳出道25周年 「可愛教主」蛻變宣布全新巡演
【緯來新聞網】從16歲的青澀少女到如今41歲的全能藝人，楊丞琳正式踏入出道25周年的重要里程碑。她坦言這一路並非一帆風順，但感恩收穫遠超預期。「等於是大家看著我長大的」，楊丞琳如此總結這四分之一世紀的演藝生涯。她將自己的蛻變視為一個自然的過程：從少女狀態，隨著經歷與年齡，一步步成長為如今的模樣。這段旅程中，她不僅實現了許多夢想，更收穫了意想不到的果實，內心充滿感謝與感恩。
楊丞琳正式踏入出道25周年的重要里程碑。（圖／索尼音樂提供）
在25周年前夕推出的專輯《有且》，對她而言意義非凡。這張探討「存在」主題的作品，是她對自我認知的一次總結。她坦言曾經歷矛盾與自我懷疑，但最終將這些內化，深刻意識到自己是「有且僅有」的存在。她相信這種感受能引發廣泛共鳴：「不管我們的職業是什麼，我是不是站在舞臺上的人，每個人都應該理解到，我們生存在這世上，就是有且僅有的存在。」 《有且》不僅是一張音樂作品，更是她賦予自己人生的一個正向注解。
緊隨新專輯，楊丞琳宣佈全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動。她透露，這與剛結束的上次巡演僅相隔約半年，是新專輯與演唱會同步進行的計劃性延伸。兩者主題都深入心理層面，反映了隨著年齡增長和世界變遷所帶來的更多思考。關於歌迷關心的曲目編排，她笑說這是一個「幸福的煩惱」。從剛出道時曲庫不夠，到如今第五輪巡演面臨「歌曲太多不知如何篩選」的窘境，她需要考慮觀眾想聽的經典，也想通過視覺呈現新專輯的歌，讓大家更認識這些作品，她努力在二者間找到最佳平衡。
楊丞琳用全新巡演「房間裡的大象」開啟未來。（圖／索尼音樂提供）
對於巡演城市規劃，除了已經官宣的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等也在籌備當中，楊丞琳也表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回臺灣。臺灣是我從小生長的地方，也非常想念臺灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」雖然不喜歡劇透，但她仍小小透露新巡演會有互動環節，並且提醒大家：「不能保持著上一次巡演的氛圍跟方向去看現在這場演唱會」，暗示將帶來全然一新的體驗。
最後，在出道25周年的特別時刻，楊丞琳向長久支持的歌迷深情告白。她深知許多人從學生時代陪伴她至今，這份長情讓她無比感激。「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」她絕不辜負大家的支持，即便已有「一點點年紀」，仍會努力拼搏，用作品成為大家生活中最好的調劑。
出道25年，楊丞琳從青澀走向成熟，從「可愛教主」到深刻探討「存在」的音樂人。楊丞琳的25年，是一場真誠的自我探索與勇敢的破圈前行。她用專輯《有且》擁抱曾經，用全新巡演「房間裡的大象」開啟未來。
