楊丞琳出道25年初心不變 啟動新巡演盼唱回台灣

楊丞琳宣布即將啟動新巡演。索尼音樂提供

楊丞琳踏入出道25周年的重要里程碑，宣布全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動，目前已公布南昌跨年場與佛山站，紹興、西安等城市也正在籌備。楊丞琳特別期待能唱回台灣：「我非常想念臺灣的歌迷，不想讓大家再等太久。」提醒粉絲「不要用上次巡演的心情來看這次」，暗示將呈現全新風貌。

楊丞琳從16歲的青澀少女一路成長為41歲的全能藝人，她坦言這段旅程並非總是順遂，但收穫與成長遠超過當初想像，也感謝歌迷一路陪伴：「等於是大家看著我長大的25年。」

迎來25周年前夕推出的新專輯《有且》，以「存在」為核心，象徵她對自我認知的深刻整理。過去曾有矛盾與懷疑，但她最終明白，每個人都是「有且僅有」的存在，也希望這份力量能帶給大眾共鳴。

楊丞琳同步宣布啟動第五輪全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動，她笑稱曲目編排是「幸福的煩惱」，從出道初期曲庫不足，到如今必須在眾多經典與新作間取捨，她希望在滿足觀眾期待與呈現新作品之間找到最佳平衡。

在特別的25周年時刻，她向一路支持的歌迷深情致謝，明白許多人從學生時代追隨至今：「我在作品上求新求變，但對粉絲的感謝，以及當初踏入娛樂圈的初衷，從未改變。」她笑說自己雖然「有一點點年紀」，但仍會全力以赴，把最好的作品帶給大家。

