楊丞琳出道25年喊圓夢 喊話台粉盼巡演開唱

楊丞琳出道25年仍保持絕佳狀態。（索尼音樂提供）

華語天后楊丞琳正式迎來她演藝生涯中極具意義的25週年里程碑。回顧這四分之一世紀的旅程，她感性地總結：「等於是大家看著我長大的。」她坦言，從16歲的青澀少女到如今成熟的模樣，這一路並非坦途，但隨著年齡與經歷的增長，她不僅實現了許多夢想，更收穫了意想不到的果實，內心滿溢著感謝之情。

在出道25週年前夕發行的全新專輯《有且》，對楊丞琳來說更是意義非凡。這張以「存在」為核心主題的作品，是她對自我認知的深刻總結。她透露，自己曾歷經矛盾與自我懷疑，但最終將這些情緒內化，堅定地意識到自己是「有且僅有」的存在。她深信這種對自我價值的探討能引發廣泛共鳴，強調：「不管我們的職業是什麼，每個人都應該理解到，我們生存在這世上，就是有且僅有的存在＊＊。」

緊接著新專輯的推出，楊丞琳隨即宣布全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將正式啟動。對於歌迷最關心的曲目編排，她笑稱這是個「幸福的煩惱」。相比剛出道時曲庫不夠的窘境，如今迎來第五輪巡演，她面臨的是「歌曲太多不知如何篩選」的挑戰。她表示，除了要滿足觀眾對經典歌曲的期待，也希望能透過全新的視覺呈現，讓更多人認識並喜歡新專輯的作品，她將努力在兩者間找到最佳的平衡點。

在巡演城市規劃方面，除了已官宣的南昌跨年場和佛山站外，紹興、西安等城市也在積極籌備中。楊丞琳特別向台灣歌迷喊話，表達了對家鄉的思念：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣，台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」儘管她不愛劇透，但仍透露新巡演將設有互動環節，並提醒所有觀眾：「不能保持著上一次巡演的氛圍跟方向去看現在這場演唱會。」這暗示著「房間裡的大象」將會是一次全然一新的視聽體驗。

