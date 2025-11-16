楊丞琳出道25年實現夢想 返台開唱進度曝光

楊丞琳迎來出道25周年。（圖／索尼音樂提供）

楊丞琳正式踏入出道25周年的重要里程碑，她總結這四分之一世紀的演藝生涯，表示：「等於是大家看著我長大的。」坦言這一路並非一帆風順，從16歲的少女狀態，隨著經歷與年齡，一步步成長為如今的模樣，這段旅程中，她不僅實現了許多夢想，更收穫了意想不到的果實，內心充滿感謝與感恩。

在25周年前夕推出的專輯《有且》，對楊丞琳而言意義非凡，這張探討「存在」主題的作品，是她對自我認知的一次總結，她曾經歷矛盾與自我懷疑，但最終將這些內化，深刻意識到自己是「有且僅有」的存在，她相信這種感受能引發廣泛共鳴：「不管我們的職業是什麼，我是不是站在舞台上的人，每個人都應該理解到，我們生存在這世上，就是有且僅有的存在。」

緊隨新專輯，楊丞琳宣佈全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動，關於歌迷關心的曲目編排，她笑說這是一個「幸福的煩惱」，從剛出道時曲庫不夠，到如今第五輪巡演面臨「歌曲太多不知如何篩選」的窘境，需要考慮觀眾想聽的經典，也想通過視覺呈現新專輯的歌，讓大家更認識這些作品，她努力在二者間找到最佳平衡。

對於巡演城市規劃，除了已經官宣的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等也在籌備當中，楊丞琳也表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣，台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」雖然不喜歡劇透，但她仍小小透露新巡演會有互動環節，並且提醒大家：「不能保持著上一次巡演的氛圍跟方向去看現在這場演唱會。」暗示將帶來全然一新的體驗。

