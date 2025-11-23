楊丞琳出道25週年！曾崩潰「覺得自己不會唱歌」緊急中斷錄音 坦言：我很害怕

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

歌手楊丞琳近幾年來將發展重心移至中國，今年適逢她出道25週年，她也宣布將展開全新巡迴演唱會「房間裡的大象」。而最近她推出了新專輯《有且》，21日已在官方YouTube頻道釋出錄音片段，只見開錄第一天她便崩潰表示：「我覺得自己好像突然間不會唱歌，就是沒辦法相信自己。」

歌手楊丞琳近幾年來將發展重心移至中國，今年適逢她出道25週年，她也宣布將展開全新巡迴演唱會「房間裡的大象」。（圖／楊丞琳IG）

新專輯《有且》是在2024年8月開錄的，只見錄製的第一天，雖然楊丞琳已開嗓完畢，但製作人許哲珮聽到她的歌聲中仍帶有沉重感，因此暫時中斷錄製，當時楊丞琳難過表示：「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌，是很害怕的，因為我覺得自己好像突然間不會唱歌，就是沒辦法相信自己。」

廣告 廣告

新專輯《有且》是在2024年8月開錄的，當時她曾坦言：「我覺得自己好像突然間不會唱歌，就是沒辦法相信自己。」（圖／楊丞琳YT頻道）

楊丞琳坦言，自己在開錄前一天出現失眠症狀，「這可能是為什麼我昨天沒有辦法迅速入睡的原因，可是我沒有去探究原因，可能它在很深處我自己不知道，直到我剛戴上耳機的瞬間，我才發現我好怕我的聲音」。

楊丞琳分享自己在開錄前一天出現失眠症狀，「直到我剛戴上耳機的瞬間，我才發現我好怕我的聲音」。（圖／楊丞琳YT頻道）

楊丞琳今年迎來出道25週年，日前她也證實即將展開全新巡迴演唱會「房間裡的大象」，除了已經宣布的南昌跨年場和佛山站，後續也規劃前往紹興、西安、蘇州等城市開唱，開唱日期已出爐，目前正積極籌備當中。

至於歌迷們最關心的台灣場次，她也表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回臺灣。臺灣是我從小生長的地方，也非常想念臺灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」

更多FTNN新聞網報導

吳婉君突宣布「結束孽緣」！半夜鬆口透露心聲：體會到被照顧是多幸福的事

不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」

粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因

