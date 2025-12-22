楊丞琳告白粉絲：沒偏心！回台灣手術休養「遇1事」崩潰哭了：不必勉強

娛樂中心／巫旻璇報導

睽違兩年，楊丞琳於21日重返台灣，在台北三創 CLAPPER STUDIO 連續舉辦兩場粉絲見面會。她以俐落造型登場，整體狀態神采奕奕、氣色相當好，絲毫看不出日前才接受過預防性手術。楊丞琳也透露，2025年下半年長時間留在台北，不過術後休養「因1事」情緒潰堤大哭。





楊丞琳透露，手術後已安排於2025年下半年長時間留在台北。（圖／翻攝自微博＠楊丞琳工作室）





楊丞琳睽違多年在三創舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，她透露其實並非特地返台，「我2025年下半年都會待在台北。」她也提到，巡演告一段落後便回到台北投入新專輯企劃，加上日前進行預防性手術，讓她在台北休養超過三個月，生活與工作步調也因此暫時放慢。

談到近兩年的生活與工作節奏，楊丞琳坦言因先前動刀而出現轉變，讓她開始更留意身體狀況。（圖／翻攝自微博＠楊丞琳工作室）









談到近兩年的生活與工作節奏，楊丞琳坦言因先前動刀而出現轉變，讓她開始更留意身體狀況，也學會把自己放在更重要的位置。她分享，術後曾有幾次身體不適，卻仍硬撐回應工作邀約，最後情緒潰堤大哭，「那之後我才明白，當真的承受不了時，要先照顧好自己，不必再勉強立刻回應所有事情」。





楊丞琳也形容這次手術彷彿是一趟「內在旅行」，由於難得暫停工作、放了長假，讓她有時間沉澱。（圖／翻攝自微博＠楊丞琳工作室）









楊丞琳也形容這次手術彷彿是一趟「內在旅行」，由於難得暫停工作、放了長假，讓她有時間沉澱，「這是我出道以來第一次真正停下來，像經歷了一次輕旅行，對人生有新的體悟，也更珍惜與自己、與歌迷相處的時光。」她再度強調身體並無大礙，手術是因去年健康檢查時醫師建議進行的預防措施，因此才選在今年下半年較有空檔時完成。





楊丞琳也向滿場歌迷深情告白：「我想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡。」。（圖／翻攝自微博＠楊丞琳工作室）









楊丞琳也向滿場歌迷深情告白：「我一直在等一個最適合的時機跟大家見面，之前忙於巡演，也擔心沒有新作品和你們分享。現在新歌完成了，新一輪巡演也即將啟動，所以特別舉辦這場見面會，想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡。」她還搶先預告當天準備的驚喜，「今天的內容可能會讓看過演唱會的人羨慕，會有幾首歌的首唱，近距離演出感覺很不一樣」。





















