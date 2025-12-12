楊丞琳回台灣了！粉絲暴動 她暖曝驚天好消息：被你們感動到
娛樂中心／陳慈鈴報導
「全能天后」楊丞琳終於要回來台灣了，日前就宣布將於12月21日在台北三創生活園區5F《CLAPPER STUDIO》舉辦《好久不見·有且僅有的你們》見面會，粉絲得到消息後都相當興奮，紛紛報名參加，目前已經抽出名單，並寄出入選通知。沒想到，楊丞琳再加碼宣布好消息，決定同一天再加開一個場次，暖心表示「被你們感動到了」。
楊丞琳於11日在社群宣布，「我決定，同一天加開一個場次！！！」本來這是有且僅有的唯一一場見面會，但她看到報名熱度後，「真的深深地被你們感動到了。」
楊丞琳說，第一輪的名單已全數抽出，但她知道，還有好多想來的朋友們沒有收到「好久不見」的邀請。因此，決定從原有的報名表單中，再抽出「加場」的朋友，希望這樣的方式，能讓更多人有機會走進這次的相遇。她也不忘提醒粉絲朋友，這幾天留意郵件，期待12月21日的13時00分和17時00分，和你們說聲－「好久不見」。
根據楊丞琳《好久不見·有且僅有的你們》見面會13時00分場次的入選通知顯示，2025年12月21日當天領取號碼牌時間為10時30分，11時00分整隊後，12時00分開始入場，13時00分活動開始。號碼牌於10時30分在三創生活園區1樓南瓜廣場發放，粉絲需出示實體專輯或數位專輯購買憑證截圖 / 身份證，核對身份無誤後領取號碼牌。一人僅能領取1張號碼牌，不得代領，現場不接受代排或佔位，嚴禁夜排。
要留意的是，活動採全站席，此號碼牌為進場順序，領取後請妥善保管，遺失則視為無效，需要重新領取新號碼。進場後號碼牌記得保管好，活動開始後仍有機會參與活動環節。 領取完號碼牌，11時00分工作人員依照號碼牌順序整隊，批次上樓。若於12時00分入場時間過後抵達即視為過號，無法進入隊伍排序，請聽從現場工作人員指示，將安排於當下入場中隊伍的最尾端一同入場。若發生臨時變動，會再另行公告，再麻煩注意，同時也請依照現場工作人員指示進行移動。
主辦方還提醒，請攜帶身分證件，以及實體專輯或數位專輯購買憑證供現場查核。此次見面會限12月21日活動13時00分場次的中選者本人入場、不可轉讓，若本人無法到場視同放棄資格。主辦方保留變更活動方式及入場資格的權利，詳情以樹與天空官方公告為主。
楊丞琳近年的演藝事業重心在中國居多，上一次在台灣演唱已經是2年多前的事情了。今年是她出道25週年，不僅推出新專輯《有且》，還計畫舉行「房間裡的大象」全新巡演，目前已宣布的場次都在中國，包括南昌、佛山。為了不讓台灣粉絲等太久，她決定12月21日回到台灣舉辦見面會，讓許多支持她的台灣粉絲興奮不已，並抱持著高度期待，此舉也讓海外粉絲既羨慕又嫉妒。
更多三立新聞網報導
小薰爆矯正牙齒拖欠14萬！經紀公司3聲明反擊 律師揪2點：有害無益
發錢了！「普發5000元」資格曝光 3.2萬人農曆年前多領1包
心疼愛女揭性騷真相淪箭靶！那對夫妻至今沒收到道歉 Kim硬起來反擊了
算到緬甸8.2強震！才預言習近平「這時間」出事 命理師二度示警了
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 26
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 57
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 155
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 60
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 22
范冰冰赤腳插秧影片曝光！毀容式演技奪金馬 餵水蛭「重生血淚史」曝光
范冰冰以《地母》拿下第62屆金馬獎影后，導演張吉安透露，當初決定與范冰冰合作時，他心中最大的擔憂不是演技，而是她耀眼的明星光芒是否能融入《地母》貼近土地、民俗與底層生活的世界。但他的疑慮被范冰冰一句話給消除，范冰冰說：「導演你叫我做什麼，我就照著做。我不能有疑惑，因為我沒有把握。」鏡報 ・ 4 小時前 ・ 22
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 49
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 9
陳匡怡深夜自清「不需穿薄紗勾男生」 台大校友幫忙作證
台大五姬之一「國企匡」陳匡怡，2017年因健康因素而淡出演藝圈。前兩個月，她遭週刊爆料「穿薄紗夜約人夫」，氣到揚言提告；今（12日）深夜，陳匡怡再度表明自己很乾淨，「我這輩子不可能也不需要穿薄紗勾男生。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 42
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 2 天前 ・ 18
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」互動太有愛 網讚：這友情沒人贏得了！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 19 小時前 ・ 1
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 8
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 天前 ・ 160
稱「台灣是個國家」！千萬網紅「高額業配」沒了…
政治中心／李筱舲報導來自義大利的YouTuber貝斯天才達維德·比亞萊（Davide Biale），昨（10）日突然在頻道上揭露一件沒有人知道的祕辛。他表示近期原本接下了一筆手遊業配案，但在拍攝完成影片即將上傳時，卻接到業主通知，要求他刪除一則5年前的留言「菜雞，台灣是個國家（Taiwan is a country, noobs）」。而比亞萊果斷拒絕，而這筆業配案也讓他因此失去約7萬5000美元（新台幣約233萬元）的報酬。民視 ・ 22 小時前 ・ 135
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9