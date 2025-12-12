楊丞琳回台灣了！粉絲暴動 她暖曝驚天好消息：被你們感動到

娛樂中心／陳慈鈴報導

「全能天后」楊丞琳終於要回來台灣了，日前就宣布將於12月21日在台北三創生活園區5F《CLAPPER STUDIO》舉辦《好久不見·有且僅有的你們》見面會，粉絲得到消息後都相當興奮，紛紛報名參加，目前已經抽出名單，並寄出入選通知。沒想到，楊丞琳再加碼宣布好消息，決定同一天再加開一個場次，暖心表示「被你們感動到了」。

楊丞琳於11日在社群宣布，「我決定，同一天加開一個場次！！！」本來這是有且僅有的唯一一場見面會，但她看到報名熱度後，「真的深深地被你們感動到了。」

廣告 廣告

楊丞琳暖心宣布，12月21日的見面會同一天再加一場。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

楊丞琳說，第一輪的名單已全數抽出，但她知道，還有好多想來的朋友們沒有收到「好久不見」的邀請。因此，決定從原有的報名表單中，再抽出「加場」的朋友，希望這樣的方式，能讓更多人有機會走進這次的相遇。她也不忘提醒粉絲朋友，這幾天留意郵件，期待12月21日的13時00分和17時00分，和你們說聲－「好久不見」。

根據楊丞琳《好久不見·有且僅有的你們》見面會13時00分場次的入選通知顯示，2025年12月21日當天領取號碼牌時間為10時30分，11時00分整隊後，12時00分開始入場，13時00分活動開始。號碼牌於10時30分在三創生活園區1樓南瓜廣場發放，粉絲需出示實體專輯或數位專輯購買憑證截圖 / 身份證，核對身份無誤後領取號碼牌。一人僅能領取1張號碼牌，不得代領，現場不接受代排或佔位，嚴禁夜排。

要留意的是，活動採全站席，此號碼牌為進場順序，領取後請妥善保管，遺失則視為無效，需要重新領取新號碼。進場後號碼牌記得保管好，活動開始後仍有機會參與活動環節。 領取完號碼牌，11時00分工作人員依照號碼牌順序整隊，批次上樓。若於12時00分入場時間過後抵達即視為過號，無法進入隊伍排序，請聽從現場工作人員指示，將安排於當下入場中隊伍的最尾端一同入場。若發生臨時變動，會再另行公告，再麻煩注意，同時也請依照現場工作人員指示進行移動。

楊丞琳說，「台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷。」（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

主辦方還提醒，請攜帶身分證件，以及實體專輯或數位專輯購買憑證供現場查核。此次見面會限12月21日活動13時00分場次的中選者本人入場、不可轉讓，若本人無法到場視同放棄資格。主辦方保留變更活動方式及入場資格的權利，詳情以樹與天空官方公告為主。

楊丞琳近年的演藝事業重心在中國居多，上一次在台灣演唱已經是2年多前的事情了。今年是她出道25週年，不僅推出新專輯《有且》，還計畫舉行「房間裡的大象」全新巡演，目前已宣布的場次都在中國，包括南昌、佛山。為了不讓台灣粉絲等太久，她決定12月21日回到台灣舉辦見面會，讓許多支持她的台灣粉絲興奮不已，並抱持著高度期待，此舉也讓海外粉絲既羨慕又嫉妒。

更多三立新聞網報導

小薰爆矯正牙齒拖欠14萬！經紀公司3聲明反擊 律師揪2點：有害無益

發錢了！「普發5000元」資格曝光 3.2萬人農曆年前多領1包

心疼愛女揭性騷真相淪箭靶！那對夫妻至今沒收到道歉 Kim硬起來反擊了

算到緬甸8.2強震！才預言習近平「這時間」出事 命理師二度示警了

