楊丞琳回台灣吐心聲爆「不排除離開演藝圈」！震撼原因全說了
娛樂中心／綜合報導
歌手楊丞琳12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，睽違多年在台灣與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈。近年將工作重心移往中國的她，再度站上台北舞台也格外感性，向滿場歌迷深情喊話：「想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡」。楊丞琳也在見面會上談及對未來的想法，提到若有一天離開演藝圈，希望歌迷們仍能好好過自己的生活。相關發言隨後在中國社群引發討論，不少網友湧入留言「姊不准退圈」，展現對她的不捨與支持。
談到近兩年的生活與工作節奏，楊丞琳坦言因先前動刀而出現轉變，讓她開始更留意身體狀況。（圖／翻攝自微博＠楊丞琳工作室）
楊丞琳談及手術後的心境變化
楊丞琳睽違多年在三創舉辦見面會，她透露其實並非特地返台，「我2025年下半年都會待在台北。」她提到，巡演告一段落後便回到台北投入新專輯企劃，加上日前進行預防性手術，讓她在台北休養超過三個月，生活與工作步調也因此放慢。她形容這段時間像是一趟「內在旅行」，難得停下腳步，對人生有新的體悟，也更珍惜與歌迷相處的時光，並強調手術是依照醫師建議的預防性措施，身體狀況並無大礙。
楊丞琳睽違多年在三創舉辦見面會，她透露其實並非特地返台，「我2025年下半年都會待在台北。」。（圖／翻攝自微博＠楊丞琳工作室）
楊丞琳談心境轉變與未來想法
另外有中國網友整理，楊丞琳在台北見面會的發言內容，其中她難得敞開心扉，坦言近年心境發生變化，自述「現在的我不是以前的樣子」。她表示，自己並非天生勇敢，而是因為肩上的責任，才努力讓自己變得堅定，盼能成為粉絲的榜樣。楊丞琳也提到，這些年曾想過未來的可能性，不排除有一天會離開演藝圈、選擇回到平靜生活。她說：「如果有一天我離開演藝圈，我希望你們也可以過好自己的生活。」即便不再站在舞台上，她仍會默默支持大家做出的每一個選擇。
她也坦言，這樣的念頭其實過去幾年一直存在，但並不確定自己何時會真正做出決定。談及此處，她向歌迷承諾，至少目前仍希望能以藝人的身分成為大家的力量，「希望可以很勇敢、很堅定地把自己過好，把作品做好，療癒你們、陪伴你們。」楊丞琳的真情表白也在中國社群引發討論，不少網友湧入留言「姊別走啊」、「希望妳一直都在」，掀起熱烈回響。
另外有中國網友整理，楊丞琳在台北見面會的發言內容，楊丞琳提到，不排除有一天會離開演藝圈、選擇回到平靜生活。（圖／翻攝自小紅書）
網路延伸討論 網友籲理性看待
不過，楊丞琳返台舉辦見面會的消息曝光後，網路上也出現部分延伸討論。有網友把話題拉到她與丈夫李榮浩過去曾居住的社區，連結到于朦朧等人；但相關內容多為網友自行整理與臆測，目前並無任何官方單位或當事人出面證實。對此，也有不少網友呼籲理性看待，強調未經查證的訊息不宜過度連結或擴散，避免以謠言模糊事件本身焦點，留言包括「這沒有證據吧，不要造謠」、「不要亂扯」、「沒經過查證的內容不該擴散」等，呼籲理性討論。
原文出處：楊丞琳回台灣吐心聲爆「不排除離開演藝圈」！震撼原因全說了⋯衰捲「1事」
