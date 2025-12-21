楊丞琳回台開刀養身體 曝身體變化認曾崩潰大哭

【緯來新聞網】楊丞琳今（21日）舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，趁冬至之際與粉絲提前共度新年，她透露之前巡迴演唱會吿一段落後，她就返回台北籌備新專輯企劃，加上做了「預防性手術」開刀，在台北休養了超過三個月時間。她表示：「會趕著把新專輯做出來，就是希望我在休養的時候，歌迷還是有新歌可以聽，有新MV可以看。」

楊丞琳在台舉辦粉絲見面會。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳透露這兩年的生活及工作步調，都因前幾個月的一場手術有了變化，身為工作狂的她，過去都講求高效率，要「今日事今日畢」。開刀後她開始學著慢下來，重新傾聽身體的聲音，更學會優先照顧自己。她透露手術後有幾次即使身體不適，還是勉強回應所有公事請求，讓她幾度崩潰大哭，「從中學會當感到負荷不了時，要以自己為優先，不再勉強自己即時回應。」

廣告 廣告

楊丞琳在台舉辦粉絲見面會，透露開刀後學會慢活。（圖／樹與天空提供）

她也因為開刀開始學著「慢活」，在醫生的叮囑下，每天走路當作術後恢復及維持體力的運動，還因此培養出新嗜好「走路」。她坦言自己雖然愛運動，但先前的緊湊工作節奏讓她很少走路，沒想到一路走著走著，不只把身體狀態調整回來，也讓她在行走間整理心情、沉澱思緒，笑說：「原本不常走路的我習慣走路後，發現走路看風景及人事物的感覺都不一樣，是個很奇妙的體驗，我也變成一個日走一萬步也沒問題的人！」

楊丞琳為罹癌粉絲獻上祝福。（圖／樹與天空提供）

在最後「粉絲小紙條告白時間」時，剛好抽到罹癌的粉絲寫給楊丞琳的告白話語，看到這位男粉絲特別來到現場，讓楊丞琳特別請他上台。只見這位歌迷近距離見到偶像激動到一度哽咽，更表示：「每次手術時，都會跟醫生說要聽你的歌，粉絲還表示：「我是請假過來的，我過兩天又要開刀，我不知道你會不會有機會再看到你！」此話一出逼哭全場粉絲，也讓楊丞琳頓時紅眼眶，「我覺得你比我勇敢！加油，手術一定會順利！」她也特別為了這位罹癌的粉絲圓夢，原本要唱〈匿名的好友〉這首歌，她特別改唱了〈青春住了誰〉獻給這為罹癌粉絲，祝福他健康平安，手術順利。

更多緯來新聞網報導

郭子乾糖尿病發作昏倒住院惹怒太座 坐輪椅黏在楊麗音身邊撒嬌求原諒

29歲大馬偶像糗寄出「原味襪」 晨熙收買家好評驚歪