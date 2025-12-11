楊丞琳回台「舉辨見面會」粉絲塞爆！突宣布「1大事」：被你們感動

娛樂中心／巫旻璇報導

歌手楊丞琳宣布將於 12 月 21日在台北舉行「好久不見 • 有且僅有的你們」粉絲見面會。近年將工作重心放在中國的她，已許久沒有在台灣公開亮相，她感性表示，25 年來不斷支持她的歌迷，是她最想親口說一句「好久不見」的對象。稍早，楊丞琳也在臉書驚喜宣佈加開場次，她表示原本活動只有一場，屬於「有且僅有」的限定見面會，但看到粉絲熱烈的報名反應後深受感動，因此決定再多開一場，讓更多歌迷能參與這次久違的相聚。

楊丞琳回台灣「舉辨見面會」粉絲塞爆！突宣布「1大事」超嗨：被你們感動到

楊丞琳也在臉書驚喜宣佈加開場次，她表示原本活動只有一場，屬於「有且僅有」的限定見面會。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）









楊丞琳近來帶著新專輯回到華語樂壇，也第一時間向台灣粉絲傳達思念。她透露，見面會特別選在年末舉辦，就是想趁著這段充滿感謝的時節，向一路陪伴她成長的支持者致意。活動場地選在台北三創生活園區，希望與大家共同留下珍貴回憶。談到想與粉絲分享的心情，楊丞琳表示，許多歌迷都從學生變成上班族，甚至成家立業，但仍願意在忙碌生活中抽空關心，這份支持一直給她很大的力量。她表示，趁著新巡演尚未啟動、專輯剛發行之際，想抽出一個午後與久違的歌迷相聚。楊丞琳更把這場活動形容成「家人聚會」，剛好見面會當天是冬至，她希望能與粉絲共享她最愛的湯圓，一起度過溫暖又有儀式感的節日。





楊丞琳回台灣「舉辨見面會」粉絲塞爆！突宣布「1大事」超嗨：被你們感動到

歌手楊丞琳宣布將於 12 月 21日在台北舉行「好久不見 • 有且僅有的你們」粉絲見面會。（圖／翻攝自微博）









稍早，楊丞琳也在臉書驚喜宣佈加開場次，她表示原本活動只有一場，屬於「有且僅有」的限定見面會，但看到粉絲熱烈的報名反應後深受感動。第一輪名單已經抽出，但仍有大量歌迷未能收到「好久不見」的邀請，因此決定從原本的報名資料中再抽出一批幸運粉絲加入加場。楊丞琳提到，「希望能讓更多人參與這次的相遇。」她提醒粉絲留意近日寄出的郵件，並期待在 12月21日下午 1 點與 5點兩場見面會上，親口向大家說一句：「好久不見。」









