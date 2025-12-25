楊丞琳夫妻捲于朦朧案！返台引爆抵制聲浪 網友怒喊：「噁心滾回去」

記者林宜君／台北報導

網傳楊丞琳、李榮浩與杜強皆為舊識，過去亦有歌曲合作紀錄，彼此交情因此被外界關注。（圖／翻攝自楊丞琳FB）

楊丞琳近期回台宣佈舉辦見面會，消息曝光後立即引起網路熱議。由於楊丞琳與丈夫李榮浩曾長期居住於北京「陽光上東」社區，與今年9月男星于朦朧墜樓身亡地點高度重疊，加上兩人與杜強曾有合作，三人關係再度被外界關注。

網路傳言指出，楊丞琳夫妻雖非事件主謀，但知情部分細節，杜強來台疑似住在楊家。（圖／翻攝自TikTok）

網友對三人關係的討論持續升溫，「只是工作關係還是私下交情更深？」的質疑在社群瘋傳。（圖／翻攝自TikTok）

網路傳言指出，楊丞琳夫妻雖非事件主謀，但知情部分細節，杜強來台疑似住在楊家，並被懷疑具「監督／情報交換」目的，以掌握楊家行蹤。雖然未有任何單位證實上述消息，但網友對三人關係的討論持續升溫，「只是工作關係還是私下交情更深？」的質疑在社群瘋傳。

廣告 廣告

近日網路傳出她與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊，夫妻倆跟杜強也曾合作過，更傳出杜強離境來台疑似住在楊家。（圖／翻攝自冷眼財經）

楊丞琳過往曾發表親中言論，如「台灣人吃不起海鮮」引起部分台灣網友不滿。（圖／翻攝自Threads）

楊丞琳此次返台舉辦活動，使抵制聲浪加劇。（圖／翻攝自Threads）

此外，楊丞琳過往曾發表親中言論，如「台灣人吃不起海鮮」引起部分台灣網友不滿。此次返台舉辦活動，使抵制聲浪加劇，網友留言直言：「抵制跟殺人犯有關的楊丞琳」、「噁心」、「滾回去」、「回台不單純」、「全面拒買她的作品及演唱會」、「狼狽為奸、不得好死」。部分評論甚至猜測她在演唱會表演方式是否暗示事發當時的知情或自身危險，或帶有諷刺意味。

部分評論甚至猜測她在演唱會表演方式是否暗示事發當時的知情或自身危險，或帶有諷刺意味。（圖／翻攝自Threads）

網友抵制聲浪越來越高。（圖／翻攝自Threads）

截至目前，楊丞琳、李榮浩與杜強均未針對傳言回應，警方與相關單位也未公布任何與揣測相符的訊息。外界認為，事件真相仍待官方說明，而網路流言則需謹慎看待。楊丞琳回台舉辦見面會，本是藝人例行活動，卻因于朦朧事件及過往爭議而遭遇空前的社群風暴，也反映出影視、音樂圈事件對公眾信任與藝人形象的深遠影響。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

歐陽龍的第一次給了她！姚煒75歲凍齡美貌震撼網友 逆襲女兒顏值

北捷血案再掀話題！命理師面相說法成新戰場 「一句話」引網炸鍋

辛龍復出不回頭！吳宗憲一句話「各走各的賽道」劃清界線

新人排場比天王大？王Aden堅持訪問要先看訪綱 結果乏人問津零人採訪

